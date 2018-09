'Google serieuze concurrent autoindustrie'

„Iedereen kan alles voor elkaar krijgen, met voldoende tijd en geld. Als ze hun zinnen erop zetten, heb ik geen twijfel dat Google een serieuze bedreiging gaat vormen”, aldus Reuss. GM, 's werelds grootste autofabrikant, werkt zelf ook aan de ontwikkeling van auto's die zichzelf kunnen besturen. Toch zegt de directeur niet in de race te zijn met Google om een dergelijke auto op de markt te brengen.

Google is al jaren aan het testen met zelfsturende technologie in auto's zoals de Toyota Prius. De Amerikaanse technologiereus start later dit jaar met proeven met een volledig zelfontwikkelde auto. De tweezitter heeft een topsnelheid van 40 kilometer per uur en geen stuur.

Reuss zegt het kleine Google-autootje alleen nog op de foto gezien te hebben en omschrijft hem als „best wel cool”. Volgens hem duurt het nog jaren voordat de eerste robotauto's op de markt komen. „Ik denk niet dat zelfsturende auto's erg snel het straatbeeld zullen gaan bepalen in de steden.”

Het Amerikaanse GM demonstreerde vorig jaar al technologie waarmee het auto's op de automatische piloot kan laten rijden. Ook de producent van volledig elektrische auto's Tesla heeft zich op deze markt gestort. Dit bedrijf denkt over een jaar of drie al een zelfsturende auto op de markt te brengen.