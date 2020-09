Politie heropent onderzoek naar mishandelde hond

Het arrestatieteam wilde de partner van de eigenaresse van de hond in een woning in Duiven aanhouden. Toen er iemand met de hond aan de lijn naar buiten kwam, moest het dier op last van de politie worden vastgebonden aan een boom. Op camerabeelden is te zien dat een agent daarna een stroomstootwapen op de vastgebonden hond afvuurt. Daarna zijn er steeds agenten bij de hond, maar het is niet duidelijk wat er precies gebeurt. Een dierenarts stelde vast dat de hond vijf taserpijlen in zijn lichaam had en één in zijn oog. Daarnaast liep het dier een gebroken kaak en gebroken tanden op en de hond was volgens de arts hard geschopt.

Volgens de advocaat van de hondenbezitster zijn er beter uitgelichte beelden van het incident gemaakt. „Die maken kraakhelder wat er gebeurt”, zegt zij. De politie heeft die beelden nu in bezit. Ook hebben twee onafhankelijke experts de zaak onderzocht. Zij concluderen dat er „zeer heftig geweld is gebruikt waarvan zonder meer verwacht had kunnen worden dat het dodelijk zou gaan verlopen. Het dier heeft onnodig, aanhoudend extreem geleden”, schrijven zij. De hond heeft de mishandeling overleefd, maar houdt er blijvende schade aan over.

De Dienst Speciale Interventies van de politie noemde het incident eerder al „pijnlijk en aangrijpend.”