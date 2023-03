Ruim 70 agenten zoeken in Rijsbergen naar verdachten overval

De overval zou zijn gepleegd bij een legale wapenwinkel in Nieuwmoer in België. Het is onbekend of de overvallers iets buit hebben gemaakt.

Een van de aangehouden verdachten werd gebeten door een politiehond en raakte daardoor gewond. De politie heeft bij de aanhoudingen waarschuwingsschoten gelost.

Na de overval in België zette de politie de achtervolging op de auto met de daders in. In Rijsbergen lieten de overvallers hun auto achter en vluchtten ze te voet verder. De politie heeft de auto teruggevonden. Buurtbewoners zeiden tegen BN DeStem dat ze een van de verdachten door een tuin zagen rennen, nadat hij uit een kliko was geklommen.

De politie laat weten dat Rijsbergen bij de klopjacht op de daders grotendeels is „dicht gezet.” Bij de zoektocht gebruikt de politie ook een drone.