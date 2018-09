Nein moet genoeg zijn als vrouw geen seks wil

Voor een veroordeling wegens verkrachting is nu nog nodig dat de man geweld heeft gebruikt, het slachtoffer ernstig heeft bedreigd of de weerloze positie van de vrouw heeft uitgebuit. Zo zijn mannen vrijgesproken als de aanklagers niet hadden bewezen dat de vrouw niet had kunnen vluchten. Ook letten sommige rechters op of de deuren op slot waren of de vrouw zo hard had kunnen gillen dat de buren het zouden horen. Die interpretatie van de wet is bevestigd door jurisprudentie van het Federaal Gerechtshof uit 2012.

Critici van het wetsontwerp eisen dat Europese regelgeving erin wordt verwerkt, die stelt dat er bij seks sprake moet zijn van consensus, aldus weekblad Der Spiegel vrijdag. De strafbaarheid van seks zonder wilsovereenstemming is vastgelegd in de Conventie van Istanbul van de Raad van Europa. De oppositionele Groenen in de Bondsdag eisen dat het wetsontwerp wordt aangepast aan de Istanbul-criteria.

In Nederland was seks onder dwang binnen het huwelijk tot 1991 niet verboden. Sindsdien kunnen niet alleen geweld, maar ook andere dwangmiddelen leiden tot een veroordeling wegens verkrachting.