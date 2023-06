Rutte hoopvol over Tunesië-deal: ’Meer dan verwacht’

Rutte is zondagmiddag goedgemutst nadat hij samen met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is teruggevlogen uit het Noord-Afrikaanse land. De twee konden samen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni eerder op de dag al contouren schetsen van een te sluiten migratiedeal met Tunesië. Vrijdag was de premier slechts ’voorzichtig hoopvol’ over de gesprekken met president Kais Saied. „Het voorlopige pakket dat er nu ligt is ’meer dan ik op dat moment dacht dat mogelijk zou zijn”, zegt Rutte nu.

Brusselse miljoenen

Europa is bereid flink de knip te trekken om de migratiedeal mogelijk te maken met het Noord-Afrikaanse land, waarvandaan veel migranten de oversteek naar Europa maken. Er ligt ongeveer 1 miljard euro Brussels geld klaar voor financiële ondersteuning van Tunesië, dat economisch in zwaar weer verkeert. Nederland steekt een helpende hand toe op het gebied van landbouw, toerisme en energie.

Daar moet tegenover staan dat het land helpt de toestroom van migranten te stoppen. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. „We gaan nu verder praten over die afspraken”, zegt Rutte. Hij wil onder meer het ’businessmodel van bootjessmokkelaars verder aanpakken’. Ook wordt er gewerkt aan plannen om de komst van migranten náár Tunesië, uit het zuiden van Afrika, te dempen. Eind van de maand moeten er concretere afspraken rond migratie liggen.

Deze week is er in Brussel zelf ook al een migratiedeal gesloten tussen de EU-landen. Maar in eigen land wordt er binnen de coalitie ook nog gesproken over migratie, en tussen de vier partijen verschillen de meningen daarover flink. Dat er nu internationaal deals worden gesmeed en de toestroom van migranten ook al lijkt af te nemen ’helpt natuurlijk’, zegt Rutte. Hij hoopt eind juni de kabinetsplannen voor migratie te kunnen presenteren.