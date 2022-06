Van der Burg: Opvang in regio is beste oplossing

„Opvang in de regio is de beste oplossing en intussen moeten we zorgen dat zij die zich melden aan de poorten van Ter Apel niet buiten slapen”, vindt Van der Burg. Maar die ’beste oplossing’ is volgens de VVD-bewindsman niet zo snel geregeld. „Daar moet je dus ook gesprekken over hebben met andere landen maar dat kost veel tijd.” Afgelopen jaren bleek dat streven nog niet haalbaar, ondanks spierballentaal van opeenvolgende VVD-bewindslieden.

Van der Burg erkent dat er problemen ontstaan door de grote hoeveelheid asielzoekers in Nederland en de moeizame doorstroming van statushouders naar sociale huurwoningen. Toch zegt de staatssecretaris voorlopig niks anders te kunnen doen dan opvangen en huisvesten, ook al blijkt dat in de praktijk amper haalbaar.

„Volgens Europese verdragen moeten we mensen die in Nederland komen opvangen, totdat wij hebben bepaald of ze in Nederland mogen blijven of niet. Daarom moeten we zorgen dat de buitengrenzen van Europa zodanig dicht zijn dat er zich weinig mensen aan de poorten van Ter Apel melden. Wie zich in andere landen meldt, moeten daar opvang krijgen en niet doorreizen naar Nederland.”

Crisis

De staatssecretaris snapt dat verschillende experts het asielbeleid van de afgelopen jaren kraken. „We hebben inderdaad te maken met een stevige crisis in de asielopvang. In een rapport staat dat je niet de hele tijd moet op- en afschalen. Dat voorkom je met een flexibele schil.” Over zo’n ’schil’ met een buffer aan extra opvangplekken wordt vanuit het kabinet al jaren vruchteloos gesproken.

Van der Burg zegt bovendien ’het liefst op zoveel mogelijk plekken asielzoekerscentra te willen die klein zijn, en goed geïntegreerd’. „Maar op dit moment hebben we een tekort aan plekken. Vandaar dat we nu kijken naar grotere locaties, dat kost tijd. Ik vrees dat dat nog wel een week of drie gaat duren.” Zo kijkt het kabinet naar vastgoed van de Rijksoverheid. „Maar we hebben bijvoorbeeld geen Rijksvastgoed dat geschikt is, dus dat moet je geschikt maken.”

Intussen werkt het kabinet ook nog aan wetgeving om gemeenten te kunnen dwingen asielzoekers op te vangen. „Ik vind het een nederlaag”, zegt Van der Burg. „Maar ik ben wel bezig een wet voor te bereiden die elke gemeente verplicht asielzoekers ruimte te bieden. Die moet wat mij betreft dit jaar door Tweede- en Eerste Kamer worden aangenomen.”

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur bepleiten een verplichte verdeling van asielzoekers over gemeenten, naar rato van het aantal inwoners. Zo worden asielzoekerscentra ook kleinschaliger, wat het lokale draagvlak moet vergroten. De wetgeving van Van der Burg gaat een eind deze richting op.

De staatssecretaris snapt de kritiek van de adviesraden dat asielbeleid te veel als crisis wordt benaderd in plaats van als maatschappelijk probleem,. „Het is te veel op- en afgebouwd. Als er leegstand was, sloot men asielzoekerscentra. Later waren die weer nodig. We moeten van dat jojo-beleid af. Je moet gewoon zorgen dat je opvang hebt met zo’n 90 procent bezetting. Zodat er niet direct noodopvang nodig is als de instroom hoger is.”