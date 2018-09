ChristenUnie: haast maken met opvang Syriërs

Die komen vanaf maandag naar ons land, zei Voordewind vrijdag vanuit de Libanese hoofdstad Beiroet. Hij heeft echter te horen gekregen dat het nog een half jaar duurt voordat er in Nederland ook onderdak is voor de 150 vluchtelingen die in Libanon zitten te wachten. Voordewind vindt dat „vreemd en vervelend” en zal dit aankaarten bij staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en hem oproepen de boel te versnellen.

„Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is te laat begonnen met het selecteren van de huizen”, constateert Voordewind. De Tweede Kamer steunde vorig jaar september een motie van hem om 250 Syrische vluchtelingen extra op te nemen, bovenop de 500 vluchtelingen die ons land al volgens internationale afspraken ontvangt. De VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr heeft ze inmiddels geselecteerd. Het gaat volgens Voordewind om de meest kwetsbaren, zoals moeders met kinderen, gehandicapten en zieken.

Hij is blij dat de eersten nu naar Nederland komen, hoewel het om „beperkte en bescheiden aantallen” gaat gezien de enorme aantallen vluchtelingen in de regio. In Libanon zijn het er ongeveer 1,5 miljoen, in Jordanië 1 miljoen, aldus Voordewind, die beide landen in de afgelopen dagen heeft bezocht. Twee jaar geleden maakte hij dezelfde rondreis en sindsdien is de situatie volgens hem alleen maar verslechterd.