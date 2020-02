Duits hotel ontruimd na bommelding

BIELEFELD - Een hotel in de Duitse plaats Bielefeld (Noord-Rijnland-Westfalen) is in de nacht van donderdag op vrijdag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een bommelding. Zeker 106 gasten moesten het gebouw verlaten. De lokale politie meldt dat het hotel twee anonieme, bedreigende telefoontjes kreeg van een man die zei dat er een bom in het hotel was. De beller eiste een onbekend bedrag in bitcoins.