Duterte: ’Vaccineren of de gevangenis in’

De Filipijnen zijn een van de zwaarst getroffen landen in het zuidoosten van Azië. Het totaal aantal besmettingen staat inmiddels op meer dan 1,3 miljoen; er vielen ruim 23.000 coronagerelateerde doden.

Een coronaprik is ondanks de ferme taal van president Duterte niet verplicht in het land met meer dan honderd miljoen inwoners. Gezondheidsfunctionarissen benadrukten eerder dat het om een vrijwillige stap gaat. „Begrijp me niet verkeerd, er is een crisis in dit land”, aldus Duterte. „Ik ben gewoon boos dat Filipino’s niet hebben gereageerd op de oproep van de regering.”

Tot nog toe zijn iets meer dan twee miljoen mensen gevaccineerd. Dat komt neer op slechts een paar procent van de totale bevolking, terwijl de verwachte ’kudde-immuniteit’ bereikt wordt bij een vaccinatiegraad van tussen de 70 en 90 procent. Alle vaccins zijn op de Filipijnen goedgekeurd en toegelaten: van Pfizer en Moderna tot het Russische Spoetnik V en de Chinese vaccins van Sinovac en Sinopharm.