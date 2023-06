Oppositie bokt tegen bezuinigingen verdeelde coalitie

De linkerflank van de Tweede Kamer, maar ook BBB, hamert vooral op de dreigende stijging van gezinnen en kinderen in armoede. Het Centraal Planbureau stelde eerder dit jaar dat het aantal mensen met weinig te besteden komend jaar zou stijgen tot boven 1 miljoen, als het kabinet niet ingrijpt.

„De rijen bij de voedselbank nemen toe. Dan faal je als kabinet”, klaagt SP-leider Marijnissen. Ook BBB-voorvrouw Van der Plas maakt zich zorgen om de armoedecijfers en zet vraagtekens bij de bezuinigingen van het kabinet. Coalitiepartijen VVD en CDA willen graag weten waar het geld voor eventuele BBB-plannen vandaan moet komen. Daar komt Van der Plas, die niet vaak meedoet aan financiële debatten, niet helemaal uit. Enerzijds vindt ze dat de ’brede schouders de zwaarste lasten moeten dragen’, maar ze wil ook niet ’bedrijven leegzuigen met allerlei belastingen’. Ook ziet ze nog wel ruimte om ’miljarden’ te bezuinigen, maar waar dat concreet moet gebeuren wordt niet duidelijk.

Armoedegroei

PvdA en GL willen dat het kabinet nog voor de zomer met plannen komt om de armoedegroei tegen te gaan. „Het is onbestaanbaar dat het nu niet gebeurt”, vindt GL-leider Klaver. De rekening mag wat links betreft neer worden gelegd bij bedrijven en vermogenden.

Voor de zomer in actie komen zou overigens niet betekenen dat mensen met armoedeproblemen ook sneller zijn geholpen, maatregelen kunnen toch pas per 1 januari ingaan. Coalitiepartijen D66, CDA en CU vinden het daarom ook prima als minister Kaag (Financiën) tot Prinsjesdag neemt om zo’n pakket in elkaar te zetten. Dat is namelijk ook op tijd om per 1 januari bij te sturen, zoals links wenst.

Middenklasse

Aan de rechterzijde van de oppositie maken Kamerleden zich vooral zorgen om de middenklasse. „Veel mensen met een middeninkomen redden het niet meer”, zegt SGP’er Stoffer. Hij wil ’uiterlijk Prinsjesdag’ een koopkrachtpakket ’met gerichte maatregelen op deze groep mensen’.

In de coalitie valt overigens de nodige verdeeldheid te bespeuren over bezuinigen. D66-Kamerlid Van Weyenberg klopt zichzelf op de borst dat zijn partij erin is geslaagd de bezuinigingen ’tot het minimale te beperken’. Maar zijn VVD-collega Heinen zet zich al schrap voor een volgende ronde snijden in de begroting. „Eigenlijk zijn nog meer bezuinigingen nodig”, zegt de VVD’er, die denkt aan een ordergrootte van 10 tot 20 miljard euro. Ook over het verhogen van belastingen verschillen de meningen in de coalitie, die discussie zal richting Prinsjesdag weer oplaaien.

Begrotingsbeleid

Er is ook veel kritiek op het begrotingsbeleid van minister Kaag. De Raad van State stelde dat het kabinet ’dicht langs de vangrail stuurt’ met het vrijgevige begrotingsbeleid. „Ik denk dat we al met de wielen door de berm rijden”, zegt Heinen. „Ik weet dat Max Verstappen de Grand Prix van Monaco heeft gewonnen door uiterst dicht langs de vangrail te rijden, maar voor het kabinet lijkt dat me niet goed”, denkt BVNL-Kamerlid Ephraim. Daarnaast wordt er door meerdere partijen geklaagd over een onleesbare Voorjaarsnota waarin veel met geld geschoven is door de jaren heen.