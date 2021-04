Analyse: Affaire Smeets roept veel vragen op over D66

Wouter de Winther Ⓒ De Telegraaf

Het vertrek van D66’er Sidney Smeets uit de Tweede Kamer was een kwestie van tijd. Beschuldigingen aan zijn adres logen er niet om. Hij ontkende niet, maar vermeldde dat hij het niet zo bedoeld had en dat hij zich naar zijn beste weten altijd had gedragen ’binnen de wetten die in Nederland gelden’.