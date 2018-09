Opgepoetste versie Shadow Warrior gelanceerd

Waar de nieuwe Shadow Warrior een compleet nieuwe game is die slechts gebaseerd is op het spel, is Classic Redux de originele game met enkel grafische aanpassingen. Hierdoor is het makkelijk te spelen op moderne pc's en ziet het strakker uit dan voorheen.

In de game kruipt de speler in de huid van Lo Wang, een huurling die hordes demonen moet uitroeien. Hij doet dit met een arsenaal aan Oosterse en conventionele wapens.

Shadow Warrior Classic Redux is nu te koop via downloaddienst Steam en kost €9,99.