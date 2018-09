De oorsprong van dit bijzondere kunstenaarscollectief is geografisch bepaald. Op Vlieland is de grondslag gelegd voor het artistieke hoedje van papier concept. Een daadwerkelijk hoedje, gekocht op Vlieland, ter bescherming tegen de zon. Het hoetje bleek gemaakt van papier, een alledaags, kwetsbaar materiaal, dat in de juiste vorm bescherming kan bieden. Tineke Fischer heeft dit concept opgepakt. Ze is samen met de kunstenaars tot een mooie collectie gekomen die vanaf 5 juli in het Westfries Museum te zien is.

Adres: Roode Steen 1, Hoorn. www.wfm.nl