Mozes en Aäronkerk Amsterdam weer in functie

Op zondag 28 september wijdt bisschop Jos Punt van het katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam het monumentale gebedshuis in de binnenstad feestelijk in. De internationale lekenbeweging Sant'Egidio gaat het pand, evenals het naastgelegen Mozeshuis, beheren.

Dat bevestigde een woordvoerder van de gemeenschap vrijdag na een bericht hierover in dagblad Trouw. Het is volgens hem de eerste kerk in Nederland die aan Sant'Egidio „is toevertrouwd”. Eerder maakte de beweging wel gebruik van andere gebedsgebouwen in de hoofdstad.

Historie

De kerk van Sint Antonius van Padua, beter bekend als de Mozes en Aäronkerk, verrees in de periode 1837-1841 op de plek waar een schuilkerk stond en deed destijds al dienst als rooms-katholiek gebedshuis. De parochie werd in 1969 opgeheven en de kerk kreeg daarop een maatschappelijk culturele bestemming. Daar kwam dit jaar een einde aan, omdat de stichting die de kerk huurde geen geld meer had.

Nieuwe eigenaar

Het gebouw krijgt nu vooral weer een kerkfunctie, al wil dat volgens de woordvoerder niet zeggen dat er niets meer aan cultuur wordt gedaan. Sant'Egidio wil zich nadrukkelijk inzetten voor de Amsterdamse armen, en dan met name de daklozen, kinderen en ouderen. „Niet alleen door ze eten te geven, maar vooral door onze ontmoetingen op basis van vriendschap.”

Sant'Egidio heeft ruim 60.000 leden in meer dan 70 landen. De beweging is in 1968 ontstaan in Rome. De leden komen 's avonds bijeen voor een gemeenschappelijk gebed en zetten zich in voor de armen, ook in ontwikkelingslanden. De Amsterdamse afdeling bestaat sinds 2000 en inmiddels zit Sant'Egidio ook in Apeldoorn, Nijmegen en Utrecht.