Duikers vinden spookschip bij Mallorca

Al langere tijd gaan er onder de lokale bevolking geruchten dat er nog veel geld aan boord zou zijn. Dat schrijft de Ultimahora.

De professionele duikers van Tramuntana Diving waren gaan zoeken omdat er de laatste tijd veel vis werd gesignaleerd op deze plek. Het twintig meter lange schip werd op 38 meter diepte gelokaliseerd, schrijft Majorca Daily.

De Andrea Ferrara was jaren eerder aangespoeld op het strand van Pollensa. Bewoners van de streek wisten te melden dat de boot was van een Duitser. Hij zou het houten schip achtergelaten hebben toen hij failliet werd verklaard. Omdat niemand de boot claimde, werd het weer naar open zee versleept en voor anker gelegd tegenover een militaire basis. In 2011 was de Ferrara plotseling weg.

Volgens de Majorca Daily is het plaatselijke gerucht dat het wrak met een grote som geld zou zijn afgezonken. De duikers hebben wel een video van de ontdekking live gezet.