D66’er die partij achterliet voor Hillary Clinton wil nu lijsttrekker worden

De aanmelding van Hachchi zal bij D66’ers voor koude rillingen op de rug zorgen. De partij heeft erg slechte herinneringen aan het oud-Kamerlid. Ze vertrok in 2016 als een dief in de nacht uit de Tweede Kamer: ze hoopte aan de slag te kunnen voor de campagne van Clinton, die toen probeerde president van de Verenigde Staten te worden. De Telegraaf kon later onthullen dat een betaalde baan er niet in zat: in werkelijkheid kwam Hachchi niet verder dan het uidelen van folders, terwijl ze genoot van een riante wachtgeldregeling op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.

Bekijk ook: Hachchi ontmaskerd

Pechtold

In de wandelgangen klonk dat een slechte verstandhouding met toenmalig partijleider Alexander Pechtold vooral bijdroeg aan haar vertrek. Maar door haar vertrek kreeg ze het aan de stok met haar hele partij. Een royement dreigde, waarna Hachchi eieren voor haar geld koos en zelf haar lidmaatschap opzegde.

Twee jaar later, na het vertrek van Pechtold uit Den Haag, meldde ze zich weer aan als D66-lid. Dat weerhield haar er niet van om in 2020 ineens haar politieke liefde te verklaren aan Donald Trump (in 2016 nog tegenstander van Clinton) en FvD-leider Thierry Baudet. Een stem op Baudet was volgens haar ’de enige manier om het ontwaken van de mensheid te ondersteunen en te versnellen’, Trump was volgens haar ’de beste kans op democratische vernieuwing’.

Einde van de partij

Mocht Hachchi tegen alle verwachtingen in de kans krijgen om leider van D66 te worden, wordt dat wat haar betreft ook meteen het einde van de partij. Ze wil namelijk alle politieke partijen afschaffen en zorgen dat mensen alleen nog maar op volksvertegenwoordigers kunnen stemmen. „Het wordt tijd om Hans van Mierlo's (D66-oprichter, red.) ’ontploffingstheorie’ in een eigentijds jasje te steken. D66 moet worden opgeheven zodra zij de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers tot stand heeft gebracht”, meldt Hachchi in het blog waarin ze haar vinger voor het D66-leiderschap opsteekt.

Of ze daadwerkelijk tegenstander van Jetten wordt, is nog de vraag. D66’ers die kandidaat-lijsttrekker willen worden, hebben steun van 1 procent van de leden nodig. Potentiële partijleiders kunnen zich sinds dindag officieel melden, volgende week wordt duidelijk wie er genoeg steun heeft. Hachchi hoopt daarbij te zitten: „Ik heb het eerder gezegd en ik blijf het zeggen: het is tijd voor een nieuw krankzinnig avontuur.”