Piloot laat passagier vliegtuig besturen

Het incident gebeurde in een Antonov An-24, waar 52 passagiers in kunnen worden vervoerd. „Een van de bemanningsleden liet illegaal een jonge vrouw in de cockpit komen die geen vliegcertificaat had. De piloot gaf haar vervolgens de controle over het vliegtuig”, stellen onderzoekers in een verklaring. „Er waren passagiers aan boord.”

Onder het filmpje dat de vrouw op haar Instagram-account had geplaatst, bedankt ze de piloot voor zijn instructies. „Dat was heel cool. Bedankt”, luidt het onderschrift. De vrouw heeft inmiddels haar account op privé gezet.

In 1994 kwamen 75 mensen om het leven bij een vliegtuigcrash omdat de piloot, ook een Rus, zijn zoontje het toestel liet besturen. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Hongkong.