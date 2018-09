Shell Moerdijk wil goede buur blijven

Op de avond kregen de bewoners inlichtingen over de achtergrond van een grote brand bij Shell, vorige maand. Zo was er informatie over de fabriek, de manier waarop de brandweer reageerde en de communicatie. Als er meer bekend is over het ongeluk, zal Shell wederom inloopavonden organiseren. Zo is bijvoorbeeld de oorzaak van de brand nog niet duidelijk „We willen een goede band houden met onze directe buren”, aldus de woordvoerder.

Op de informatieavond waren er positieve opmerkingen over bijvoorbeeld de communicatie, maar was er ook kritiek. „Mensen kregen bijvoorbeeld een sms'je dat zij ramen en deuren moesten sluiten, maar wisten niet waarom”, geeft de woordvoerder als voorbeeld.

Begin juni brak laat in de avond een grote brand uit in een fabriek van de oliegigant. Er ontstond een vuurzee met immens hoge vlammen, maar een ramp bleef uit. In 2011 brak op het industrieterrein bij Moerdijk ook al een grote brand uit, toen bij het bedrijf Chemie-Pack. Die brand zorgde voor veel milieuverontreiniging.