Belgische Ferrero-fabriek wegens salmonella langer dicht: ’We hebben extra tijd nodig’

„We hebben wat extra tijd nodig”, aldus de directie. De organisatie wilde 13 juni heropenen, maar dat wordt dus later. „We willen dat alles perfect is als we opnieuw opstarten.”

Volgens de jongste cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn honderden bevestigde en waarschijnlijke besmettingsgevallen ontdekt in dertien landen. Veel kinderen moesten naar het ziekenhuis. In Nederland, waar enkele gevallen waren, zijn in april Kinder Surprise en andere producten van het merk Kinder uit de schappen gehaald. Consumenten werd geadviseerd de chocolaatjes niet te eten.