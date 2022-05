Podcast met Wouter de Winther ‘Mep Rutte aan Tweede Kamer was goed voorbereid’

In weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast Afhameren gaat het uiteraard uitgebreid over het sms’jes-debat, waarin premier Mark Rutte donderdag opvallend fel van zich afbeet. Is die ‘mep’ van Rutte te begrijpen, of waren juist de felle woorden van Tweede Kamerleden terecht? Politiek commentator Wouter de Winther analyseert het debat en vertelt aan presentator Pim Sedee over ‘de giftige cocktail waarin de premier terecht is gekomen’.