Onderzeeër ’duikt’ op in Scheveningse haven

Met behulp van twee sleepboten werd de onderzeeër de haven ingesleept. ,,Dat was wel even spannend, maar natuurlijk hadden we ons goed voorbereid. We moesten de onderzeeboot er echt tussenwurmen, maar het is gelukt”, zegt de commandant. Het blijft voor de meeste Hagenaars alleen bij kijken naar het gevaarte dat volgens een woordvoerder precies 68 meter lang is en 8,5 meter breed. ,,We grijpen Vlaggetjesdag aan als wervingsmoment. Scholieren van zo’n acht middelbare scholen zijn uitverkoren voor een rondleiding aan boord. Over de missies kan helaas niets worden gezegd: die zijn strikt geheim”, vertelt de zegsvrouw, die zelf ook uit Den Haag komt. ,,Dit is heel bijzonder en eindelijk een stukje Den Helder in Den Haag.”

De bemanning loopt wel rond tijdens Vlaggetjesdag en kan eventuele prangende vragen over het leven aan boord beantwoorden. Peter Boelhouwer van de organisatie van Vlaggetjesdag, hét evenement waarmee de komst van de nieuwe haring wordt gevierd, vindt het geweldig dat de onderzeeboot langs de kade ligt. ,,Dit is een enorme eyecatcher en bovendien vieren we dit jaar ons 75-jarig jubileum.”

’Wilde het met eigen ogen zien’

Hagenaars vergaapten zich aan het binnenslepen van de onderzeeboot. ,,Ik hoorde het van mijn zoon en wilde het met eigen ogen zien”, zegt een omstander. ,,Wat een geweldig gebaar dat de Scheveningse vlag wappert op De Zeeleeuw. Dat doen ze goed”, zegt een ander. Ook de bemanning van de historische ondiepwatermijnenveger Hr.Ms. MAHU stond langs de kant. ,,Ook wij zijn aanwezig tijdens Vlaggetjesdag”, zegt schipper Cor. ,,Dit moment wilden wij natuurlijk niet missen.”

Peter Penders (61), recruiter bij Defensie, heeft maar één missie: veel jonge mensen enthousiast maken voor het werken op een onderzeeboot. ,,Ik voer op de ‘Tonijn’ vroeger. Zes weken lang kun je maximaal onder water zitten, daarna is het weten op. Een lange tijd met zestig man in een krappe ruimte. Daar moet je wel tegen kunnen. En je mag absoluut niet zingen, fluiten of schreeuwen onder water.” Hij zag de hele wereld dankzij zijn werk bij de onderzeedienst. ,,Noem het een geloof of een virus: als je eenmaal bent besmet het onderzeevirus wil je nooit meer anders.” Er zijn vier afdelingen, naast de officieren, op de onderzeeboot: de operationele, logistieke, technische en geneeskundige dienst. ,,Het doel van een onderzeeboot is het verwerven van inlichtingen”, legt Penders uit.

Tot zondagochtend is De Zeeleeuw te bekijken in de Eerste Haven in Scheveningen. Daarna begint de spectaculaire terugreis.