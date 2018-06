Rustig WK in Haagse Wijk

„De beste in al die jaren.” Dat vindt Peter van Eijk van de aanpak van de gemeente Den Haag, politie en bewoners die dit jaar zorgde voor een rustig verloop van het WK in de Haagse wijk Laakkwartier. Hij is eigenaar van koffiehuis De Aanloop, dat op het Jonckbloetplein staat. Tijdens het EK in juli 2012 waren daar, net als in jaren daarvoor, nog rellen. Dit keer was het opvallend rustig. De meeste supporters vierden de overwinningen van Oranje op andere plekken in de stad. Bewoners, politie en de gemeente zijn tevreden.