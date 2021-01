Veel nieuwe dak- en thuislozen door coronacrisis: ’Houd noodopvang tot april open’

Het Rode Kruis ziet het aantal hulpvragen om te helpen bij opvanglocaties toenemen. Tot en met de eerste lockdown kwamen er twintig hulpaanvragen van opvanglocaties. Daarbij ging het om bijvoorbeeld het leveren en opzetten van veldbedden, dekens en andere benodigdheden. „Vooral nu in de coronacrisis is het belangrijk dat alle dak- en thuisloze mensen weten dat ze in elk geval gedurende de winter terechtkunnen in de noodopvang. En dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of en welke opvang wanneer open is”, vindt Heleen van den Berg (Rode Kruis).

Bittere noodzaak

Ook Valente, de branchevereniging voor onder meer opvanglocaties, vindt meer en langere noodopvang deze winter bittere noodzaak. „De winter is altijd al een problematische periode. Maar dit jaar maakt corona het inderdaad extra lastig voor de meest kwetsbare mensen. Opvanglocaties hebben door de 1,5 metermaatregel een lagere capaciteit, terwijl de vraag naar opvang toeneemt. Bovendien zijn andere partners die tijdens de eerste coronagolf nog klaarstonden, zoals hotels en sporthallen, nu minder beschikbaar”, signaleert Esmé Wiegman, directeur van Valente.

Mensen die normaal gesproken geen recht hebben op noodopvang, ongedocumenteerden als uitgeprocedeerde asielzoekers, moeten er gebruik van kunnen maken, vinden de organisaties. Deze mensen zijn aangewezen op noodopvang nu zij zich vanwege de coronacrisis niet meer kunnen redden met werk in het ’informele circuit’ als hotels en horeca.