Vier mensen doodgeschoten in Indianapolis, baby vermist

Agenten werden zaterdagavond rond 20.15 uur gebeld dat er iemand in het oosten van de stad was neergeschoten. Ze vonden minstens een persoon met een schotwond die in kritieke toestand verkeerde. Later ontdekten ze de vier doodgeschoten mensen, onder wie een jong kind waarvan de leeftijd nog onbekend is.

Ook werd duidelijk dat een baby, een zes maanden oud meisje genaamd Malia Halfacre, wordt vermist. Ze zou in een auto zijn meegenomen door een 25-jarige gewapende man: Malik Halfacre. Agenten denken dat ze in groot gevaar verkeert, aldus WRTV.