Al meer dan 75 doden in Gazastrook

In de nacht van woensdag op donderdag stierven zeven Palestijnen, drie vrouwen en vier minderjarigen, toen Israëlische raketten insloegen in hun woningen in het zuiden van de Gazastrook.

Volgens het Israëlische leger zijn die nacht meer dan 100 doelen bestookt. In totaal zijn al 750 doelwitten aangevallen. Israël heeft 20.000 reservisten opgeroepen, maar een aanval over land is een laatste optie, aldus een Israëlische legerwoordvoerder.