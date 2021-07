Vrouw en dochters Hüseyin A. blijven weg tijdens hoger beroep moordzaak Milica van Doorn: ’Schaamteloos’

Bekijk ook: Vertraging in proces moordzaak Zaanse Milica van Doorn

De vrouw en twee dochters waren door het hof opgeroepen als getuigen op de openbare zitting op verzoek van de verdediging van hun man en vader. Advocaat Gerald Roethof beloofde dinsdag ze te zullen meenemen naar de zitting. „Ik heb mezelf een beetje overschat”, zei Roethof donderdag. De dames zouden wegens privéomstandigheden niet in staat zijn om naar het hof te komen.

De advocaat-generaal zei het „onbegrijpelijk” te vinden „dat de vrouwen niet alles uit hun handen hebben laten vallen om hier vandaag te kunnen zijn. Ze volgen de zaak van dichtbij en het gaat om hun vader en echtgenoot.” Ze denkt dat het te maken heeft met de beslissing van het hof om de vrouwen in het openbaar te horen.

Bekijk ook: Schadevergoeding voor vader van gedode Milica van Doorn

Gesloten deuren

Dat bestreed Roethof niet. Hij pleitte voor het horen van de vrouwen achter gesloten deuren, door een raadsheer-commissaris. „Deze zaak is erg beladen, de familie van het slachtoffer en journalisten zitten in de zaal. Mensen worden daar heel zenuwachtig van en dat kan leiden tot een blokkade van de herinneringen. Dat moeten we in het kader van de waarheidsvinding niet willen.” Het hof bleef er echter bij; het drietal wordt tijdens een openbare zitting gehoord.

Hüseyin A. was net getrouwd in de periode waarin hij zelf beweerde dat hij een geheime seksuele relatie met Milica had. Het is de vraag wat Roethof denkt te bereiken met het horen van de vrouw en dochters van Hüseyin A. Ze zijn niet verplicht om hun man en vader te belasten en kunnen zich op hun verschoningsrecht beroepen.

Milica werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. Toen kwam de politie de verdachte op het spoor na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan hij zelf niet meedeed, maar een broer wel.