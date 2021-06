5 ton cocaïne met straatwaarde van 250 miljoen euro tussen bananen in haven Antwerpen

Sinds 2013 neemt de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in de havenstad steeds meer toe, bleek eerder dit jaar uit het jaarverslag over 2020 van het ministerie. Vorig jaar werd er met een totale recordvangst van 65 ton veertien keer meer cocaïne in containers gevonden dan acht jaar eerder. Dat komt niet alleen omdat er meer drugs gesmokkeld werden, maar ook omdat de opsporingsmethodes steeds verfijnder worden.

In april maakte het Belgische Openbaar Ministerie bekend in enkele weken bijna 28.000 kilo cocaïne te hebben onderschept in de havenstad, met een straatwaarde van 1,4 miljard euro. Dat gebeurde nadat de politie versleutelde berichten op telefoons van de criminelen had weten te kraken. In totaal werden 48 verdachten opgepakt.

Doorlichten risicocontainers

De komende jaren wil België meer in scanners investeren om uiteindelijk alle risicocontainers uit landen van oorsprong als Colombia, Brazilië en Ecuador te kunnen doorlichten.