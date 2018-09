Asielzoekers mogelijk naar twee ’bajesboten’

Nu de instroom van vreemdelingen nog steeds overweldigend blijkt, zoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naarstig naar nieuwe ruimte voor opvang en het oog is daarbij gevallen op deze twee vaartuigen. Pijnlijk is dat staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) eerder al aankondigde dat asielzoekers desnoods het ruime sop moeten zoeken en dat er werd gekeken naar ’hotelboten’.

Hij had het toen over deze bajesboten, blijkt nu. Hij voedt daarmee ongewild het idee dat een Nederlandse cel niet onderdoet voor een hotel.

Australa en Borealis

Als de Staat de boten echt weer gaat huren, wordt er geld betaald voor vaartuigen waar we nou juist net met verlies vanaf waren. De boten Australa en Borealis deden namelijk tot eind 2012 dienst als gevangenis. De Dienst Justitiële Inrichtingen kocht de vaartuigen in 2006 voor 30 miljoen euro. Toen de celcapaciteit niet meer nodig bleek, gingen de boten in 2013 in de uitverkoop. Het ministerie van Financiën meldt dat er toen slechts 410.000 euro voor betaald is. Dit jaar nog kondigde de nieuwe eigenaar, de Good Hospitality Group, aan dat de boten naar Rio de Janeiro verscheept zouden worden. Daar zouden ze in 2016 dienst moeten doen als hotel voor bezoekers van de Olympische Spelen.

In die zin had Teeven toch een beetje gelijk met zijn term ' hotelboten', zegt een woordvoerder van het COA. De vaartuigen zijn al ’gestript van hun penitentiaire kenmerken’, zegt die. Dat betekent in de praktijk dat tralies en hekken zijn weggehaald en dat deuren van de kamers nu wel aan beide kanten opengemaakt kunnen worden.

Ligplaats

Het COA is in vergevorderd gesprek met de eigenaar van de boten en spreekt met twee gemeenten over een ligplek. „We hopen met ze in zee te gaan”, stelt een woordvoerder. Als de onderhandelingen lukken, zouden er direct 400 tot 600 plaatsen beschikbaar komen, denkt het COA. Die plaatsen zijn met de hoge instroom van vluchtelingen, die circa dubbel zo hoog is als normaal, broodnodig. Momenteel worden er 19.400 mensen opgevangen door het COA terwijl dat er in april bijvoorbeeld nog 5000 minder waren. „Als het zo doorgaat, hebben we elke week een nieuw asielzoekerscentrum nodig”, stelt de woordvoerder.

De twee boten waren, toen ze nog als bajes dienst deden, steevast het mikpunt van mensenrechten- en vluchtelingenactivisten. Amnesty International omschreef het regime op de pontons ooit als ’beneden alle peil’. Volgens het COA is er nu geen reden tot zorg meer. De organisatie hoopt wel dat gemeenten snel voor huisvesting zullen zorgen voor asielzoekers die al toegelaten zijn tot Nederland. Op die manier komen er weer plekken vrij in de eerste opvang.

De eigenaar van de boten, de Good Hospitality Group, wilde geen commentaar geven.