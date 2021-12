Amerikaanse agent schiet dief in rolstoel negen keer in de rug

Maandagavond sloeg een werknemer van de supermarkt Walmart in Tucson alarm omdat een man in een rolstoel een gereedschapskist probeerde te stelen. Een werknemer waarschuwde de veiligheidsagent, die onmiddellijk achter de man in de rolstoel liep. Die veiligheidsagent was Ryan Remington. Hij is in het dagelijkse leven politieagent in de stad Tucson, maar is die avond aan het werk als veiligheidsagent in de supermarkt.

Remington vraagt aan de vermoedelijke dief, de 61-jarige Richard Lee Richards, of hij zijn aankoopbewijs voor de gereedschapskist wil laten zien. Maar de man doet dat niet en zou een mes boven gehaald hebben. „Hier is je rekening”, zou hij gezegd hebben.

Negen kogels

Remington zou aan de 61-jarige man herhaaldelijk gevraagd hebben om te stoppen en het mes te laten vallen, maar Richards negeert hem. Hij verlaat de supermarkt en begeeft zich naar een doe-het-zelfzaak aan de overkant van het parkeerterrein.

Remington zou naar de man geroepen hebben om die winkel niet binnen te gaan. Maar toen de man niet stopte, zou de agent negen kogels afgevuurd hebben. Daardoor raakte hij de 61-jarige man in de rug.

Volgens de advocaat van de politieagent probeerde zijn cliënt de situatie te vermijden, maar liet de houding van het slachtoffer „hem geen andere keuze” dan zijn wapen te gebruiken.

De politiechef van Tucson, Chris Magnus, zou een procedure gestart zijn om de agent te ontslaan. Magnus zei „diep verontrust” te zijn door de acties zijn medewerker. „Zijn dodelijk gebruik van geweld tijdens dit incident is een duidelijke overtreding van de regels van ons departement”, zei Magnus dinsdagavond op een nieuwsconferentie.