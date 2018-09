Hilversummer opgepakt voor ontvoering

Eerder zijn al een Amsterdammer en een man uit Lelystad opgepakt. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht.

Drie mannen trokken het 46-jarige slachtoffer in een busje, dat werd bestuurd door een vierde man. Omstanders zagen dat gebeuren en belden de politie. Tijdens een achtervolging schoten de ontvoerders meermalen op politiewagens. In Lelystad zetten zij hun slachtoffer uit de bus en gingen er vandoor.

De Amsterdammer zit in voorarrest en de Hilversummer is ook in de cel gezet. De man uit Lelystad is nog wel verdacht, maar op vrije voeten.