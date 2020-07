Opnieuw verdachte vrij in zaak pedostichting Martijn

Lesley L. (32) – verdacht van het voorbereiden van kindermisbruik en het bezit van kinderporno - komt binnenkort vrij. Hoewel zijn voorarrest niet direct werd geschorst, gebeurt dat wel per 31 juli. De van tv bekende pedofiel Nelson M. was eerder al vrijgekomen in afwachting van zijn proces. Een vierde verdachte heeft nooit vastgezeten. De vereniging Martijn, die pedofilie verheerlijkte, werd in 2014 verboden, maar zou ondergronds worden voorgezet.

In het onderzoek kwamen andere verdenkingen naar voren, zoals tegen Van den B. uit Haarlem en L. uit Hengelo. Met name in de zaak tegen L. had het openbaar ministerie donderdag het nodige te melden. Zo is onlangs in zijn huis, waar hij woont met oud-Martijnvoorzitter Marthijn U., opnieuw een zoeking gedaan. Daarbij zijn twee Playstations in beslag genomen, waar het OM dubieuze berichten in denkt te kunnen vinden. L.’s advocaat Smeets en hijzelf bestreden dan.

Ook werd L. verweten dat hij, vanuit de gevangenis, contact zoekt met getuigen om ze te beïnvloeden. Ook dat ontkende hij in alle toonaarden: contact was er, maar wel vanuit de ouders van zijn vermeende slachtoffers. Tijdens eerdere zittingen kwam al naar voren dat bij L. thuis een kinderkamer en seksattributen werden aangetroffen.

Van den B. reageerde uitermate teleurgesteld op het feit dat hij wel langer vast blijft zitten. Zijn gezondheid laat hem in de steek, en hij is opgenomen geweest tijdens zijn detentie. „Ik voel me vreselijk ziek. Ik vraag me af of ik dit lichamelijk volhoud. Ik vrees met grote vreze.”

Tijdens een eerdere zitting bleek dat Van den B. – eveneens oud-voorzitter van de vereniging Martijn - op een site met kinderporno zat toen de politie binnenviel. Het onderzoek naar de karrenvracht aan afbeeldingen en filmpjes uit zijn huis is nog bezig. Toch wordt zijn zaak binnenkort wel behandeld, los van het onderzoek naar het voortzetten van de verboden pedovereniging.