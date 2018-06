Schippers laakt illegale pillen in examentijd

Het gaat vooral om angstremmers, slaapmiddelen en ADHD-medicijnen zoals ritalin. Deze middelen worden normaal gesproken onder strikte voorwaarden door een arts voorgeschreven.

'Breindoping'

Schippers overweegt in een publiekscampagne aandacht te schenken aan de illegale aanschaf van dit soort medicijnen. Dat schrijft ze dinsdag in antwoord op Kamervragen van de VVD. Aanleiding was een enquête van EenVandaag onlangs waaruit bleek dat één op de 10 jongeren dit soort middelen als „breindoping” gebruikt als zij tentamens moeten doen, terwijl ze geen recept daarvoor hebben. Dat gebeurt veelal met medeweten van hun ouders. Eén op de 20 slikt ritalin, dat een oppeppend effect heeft.

De minister heeft geen aanwijzingen dat artsen dergelijke zware medicatie ten onrechte zouden voorschrijven. Ze neemt dan ook aan dat ze bijvoorbeeld via internet zijn gekocht, waar onder meer particulieren ze aanbieden. Dat is verboden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt volgens haar regelmatig meldingen hierover, waarna ze de websitehouder verzoekt deze advertenties te verwijderen.