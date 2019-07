’Mijn Ferrari is een ramp’

De Belg Frank Van Cauwenberghe is helemaal klaar met zijn Ferrari GTC4 Lusso die vaker in de garage staat dan dat hij erin rijdt. Ⓒ NB

Aalter - Bloedstollend is het geluid van een Ferrari V12. En dat brengt Frank Van Cauwenberghe (60), uit Aalter, nog steeds in vervoering. Maar ga het niet hebben over zijn eigen 305.000 euro dure GTC4 Lusso.