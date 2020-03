Curaçao in lockdown vanwege coronavirus

In Nederland zijn nu 771 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 10.866 personen geconstateerd. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo stelt het RIVM. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

De hoofdpunten:

Het RIVM vreest dat er veel meer ic-bedden nodig zijn

’Zeker maand langer maatregelen nodig’

Minister Van Rijn heeft ’goed gesprek’ met Chinezen na afgekeurde mondkapjes

Trump: piek aantal doden in VS over 2 weken

Hoofd intensive care: ’Dit hakt er echt in’

’Eet verse groenten, geen paniekdieet’

Bekijk hier het belangrijkste corona-nieuws van zondag 29 maart.

Financieel-economisch:

De wijze technische hulp komt uit het oosten

Rabo stelt uitkering dividend uit door corona

’Bij aanpak coronacrisis moeten we verder gaan dan in 2008’

Uit de sportwereld:

Hoe blijven bewegen in tijden van corona?

’Profvoetbal moet pioniersrol grijpen’

Gertjan Verbeek: ’Voorlopig redden we ons met keukenrollen en tissues’

Uit de entertainment-wereld:

Meer artiesten sluiten zich aan bij benefietconcert voor corona

Lockdown Curaçao

De zaterdag ingestelde avondklok op Curaçao is een dag later omgezet in een permanente lockdown van het eiland. Per direct mogen mensen alleen nog naar buiten in noodgevallen of om boodschappen te doen. Alle bedrijven moeten dicht blijven, op supermarkten, bouwmaterialenwinkels, toko’s, apotheken en pompstations na. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Wie toch de straat op gaat zonder goede reden, riskeert een hoge boete. De maatregelen gelden voor minimaal twee weken. Reden voor de strengere maatregelen is volgens de Antilliaanse krant het vermoeden dat er een eerste lokale besmetting is vastgesteld. Daarmee wordt in de ogen van de autoriteiten het gevaar op verspreiding van het longvirus groter.

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao zijn er uitzonderingen op de lockdown, namelijk voor mensen met vitale beroepen. Het gaat om politie, artsen, verpleegkundigen, beveiligingsbedrijven en journalisten.

Beademingsmachines

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een akkoord bereikt met het bedrijf Demcon voor de productie van 500 beademingsmachines. Dat meldt het FD.

Ook is het departement druk bezig met het opzetten van een bedrijvenconsortium om de productie te vergroten, zo heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd. De coronapandemie veroorzaakt een toestroom van patiënten op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen, waardoor er een tekort aan beademingsmachines dreigt.

„De offerte van Demcon is geaccepteerd”,meldt de woordvoerder van EZ. „Het bedrijf heeft aangegeven te hopen binnen twee weken 500 beademingsapparaten te kunnen leveren.” Demcon, dat is gevestigd in Best, heeft aangegeven dat „indien nodig” verdere opschaling mogelijk is.

Mobiele ic-units

Defensie beschikt over cruciale beademingsapparatuur die nodig is om extra mobiele intensive care units (MICU’s) mee uit te rusten, en houdt deze achter. De MICU’s zijn nodig om ernstig zieke patiënten over de nog beschikbare IC-bedden te verdelen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Defensie beschikt over minimaal 19 beademingsapparaten die niet aan ziekenhuizen ter beschikking worden gesteld, hoewel de vraag naar beademingsapparatuur voor mobiel IC-gebruik groter is dan ooit.

De MICU wordt onder meer gebruikt om een patiënt met intensieve zorgbehoeften van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren. Zulk patiëntenvervoer is van essentieel belang, omdat de herverdeling van de beschikbare IC-ruimte in Nederland afhangt van deze MICU’s.

Zondagavond meldde het RIVM dat het aantal opnames op de intensive care hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.

Cruiseschip Zaandam zoekt bestemming

Holland America Line (HAL) zegt dat zijn bemanningen „de klok rond” werken om „een bestemming te vinden” voor het Nederlandse cruiseschip de Zaandam. Het schip ligt voor de kust van Panama. Meerdere personen aan boord zijn besmet met het coronavirus, vier mensen zijn eerder overleden.

Zaterdag zijn honderden passagiers zonder aantoonbare klachten verhuisd naar de Rotterdam, beide schepen zijn van HAL. „Het belangrijkste is isolatie, of je nu beperkt bent tot Zaandam of Rotterdam. De beste manier om je gezondheid te beschermen is isolatie terwijl we werken aan het vinden van een bestemming waar u van boord kunt gaan en naar huis kunt terugkeren”, aldus de baas van HAL.

De Zaandam De Zaandam vaart waarschijnlijk richting de haven van Fort Lauderdale, in Florida, in de VS. Volgens de Panamese autoriteiten keert de Rotterdam terug naar San Diego, waar het schip vandaan kwam. Burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale zei zondag dat het aanmeren van de Zaandam bij zijn stad nog geen uitgemaakte zaak is. „De Amerikaanse kustwacht en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid moeten eerst een plan opstellen om onze gemeenschap te beschermen”, zei hij op Facebook en Twitter.

Over de identiteit van de overledenen is niets bekendgemaakt. Er zijn twintig Nederlanders aan boord.

Twitter schrapt video’s Braziliaanse president

Twitter heeft twee video’s van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd omdat daarin „de regels” van het sociale netwerk worden overtreden. Het staatshoofd uit in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.

In de filmpjes was te zien hoe het staatshoofd mensen op straat van de stad Brasilia ontmoet. Daarmee handelt hij in strijd met de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. Een video met daarin een gesprek tussen hem en een straatverkoper is geschrapt. „Wat ik met mensen heb kunnen bespreken is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn en 65-plussers blijven thuis”, zei Bolsonaro in de verwijderde video.

Twitter legt in een verklaring uit waarom het besluit tot verwijdering is genomen. „Twitter heeft onlangs wereldwijd aangekondigd dat het zijn regels zal aanscherpen om rekening te houden met inhoud die mogelijk in strijd is met de volksgezondheidsrichtlijnen van officiële bronnen en die het risico op overdracht van Covid-19 zou kunnen vergroten.”

Bolsonaro blijft het coronavirus, dat hij beschreef als „kleine griep”, bagatelliseren. Hij heeft harde kritiek geuit op de beperkende maatregelen die in verschillende staten door lokale autoriteiten zijn genomen, met name door gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro, die het zwaarst door de epidemie zijn getroffen. In Brazilië zijn 4256 mensen besmet en 136 van hen zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte.

Meldpunt om tekort aan beschermingsmiddelen

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 heeft een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermende middelen in kaart te brengen. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen online een enquête invullen die „inzichtelijk moet maken waar de problemen zitten.”

Tot 2 april kunnen zorgmedewerkers die enquête anoniem invullen. NU’91 gaat de resultaten voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een overleg dat donderdag plaatsvindt.

In Nederland is net als in veel andere landen een tekort ontstaan aan beschermende middelen. Zaterdag nog ontving Nederland van China een zending mondmaskers, maar het ministerie van VWS keurde die af. De kwaliteit van de 600.000 maskers was onvoldoende. Nieuwe zendingen zullen extra worden gecontroleerd.

Er zijn niet alleen te weinig mondmaskers. Zo is in Nederland ook een tekort ontstaan aan beademingsapparatuur.

China

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is wederom gedaald. De autoriteiten maakten maandag bekend dat in 24 uur tijd bij 31 mensen is vastgesteld dat ze het longvirus hebben. Dat waren er een dag eerder nog 45. Er zijn vier mensen overleden, allen in de provincie Hubei waar de virusuitbraak begon.

In totaal zijn nu 3304 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, 81,470 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt. Ruim 75.000 van hen zijn inmiddels genezen verklaard.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen.