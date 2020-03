LIVE | 60.000 besmettingen Duitsland, ook Rotterdam weert toeristen

December 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op meer dan 744.000. Zeker 35.000 mensen overleden aan het virus en ruim 160.000 personen herstelden.

Het virus is bij meer dan 11.750 landgenoten geconstateerd. Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD’en in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo stelt het RIVM. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

(Het aantal herstelde patiënten wordt in Nederland niet bijgehouden door het RIVM.)

De hoofdpunten:

’Kabinet denkt aan verlenging tot eind april of begin mei’

WHO: thuis nu eerder besmet dan buiten

Italië verlengt alle noodmaatregelen tot na Pasen

Na Zeeland weert ook Rotterdam toeristen

Aantal doden NL stijgt met 93 naar 864

Binnen een week moeten er 2400 ic-bedden beschikbaar zijn

Wat mag je wel en niet doen in de coronacrisis? Tien voorbeelden

Geen toestemming voor protest taxichauffeurs op Malieveld

Ziekenhuizen niet bereikbaar door landelijke telefoonstoring

Jongeren schoppen man in elkaar na vraag om afstand (video)

Corona: behandeling tegen op hol geslagen afweersysteem

Coronavrees onder ouderen: Jannie (86) uit gesloten zorgcentrum gehaald

Ahoy en hotels openen deuren voor kwetsbaren

Ic-bus krijgt pech: politie, brandweer en 8 ambulances aanwezig

Ook andere Haagse markten mogen alleen levensmiddelen verkopen

Al 21.000 Nederlanders hebben zich gemeld voor terugkeer

Specialisten: zorg voor kankerpatiënt nog op hoog niveau

Duitsland: nog duizenden beademingsplekken vrij

Spanje telt meer besmettingen dan China

Brits dodental stijgt naar 1408

Meer doden, minder besmettingen in Lombardije

Duitsland telt nu meer dan 60.000 coronabesmettingen

Toeristen uit Zeeland gejaagd: ’Ik zit hier veel veiliger dan thuis!’

Gestrande Nederlanders in Oostenrijk in ’geëscorteerde colonne naar de grens’

Beademingsapparatuur uit auto gestolen in Breda

Onlinebloemisten kunnen vraag naar boeketten nauwelijks aan

Lidstaten akkoord met enorm noodpakket EU

Nog steeds zorgen om tekorten Nederlandse medicijnen

Bemanningsleden Nederlandse onderzeeboot besmet

Verpleegkundige spreekt: ’Angstig als soldaat naar het front’ (video)

Verplicht mondkapje in Oostenrijkse supermarkten

Nu meer coronabesmettingen in Spanje dan in China

Hongaarse leider Orbán krijgt verregaande bevoegdheden

Italië herhaalt fouten China

Strijd Jemen gaat door, ondanks steun voor ’coronabestand’

Koning legt waarschijnlijk wel krans op de Dam op 4 mei

’Laat de kinderopvang zo snel mogelijk weer open gaan’

LAKS opent meldpunt voor klachten en vragen over examens

Militaire hulp voor ziekenhuis Ede

Noodhospitaal in Central Park in New York

Moskovieten moeten thuisblijven

Dodental in Duitsland stijgt met 66

Het RIVM vreest dat er veel meer ic-bedden nodig zijn

’Zeker maand langer maatregelen nodig’

Minister Van Rijn heeft ’goed gesprek’ met Chinezen na afgekeurde mondkapjes

Trump: piek aantal doden in VS over twee weken

Hoofd intensive care: ’Dit hakt er echt in’

’Eet verse groenten, geen paniekdieet’

Bekijk hier het belangrijkste coronanieuws van zondag 29 maart.

Financieel-economisch:

’Ruimere hypotheek helpt bouwsector door coronacrisis’

Bedrijf maakt coronakapje van snorkelmasker

De wijze technische hulp komt uit het oosten

Rabo stelt uitkering dividend uit door corona

’Bij aanpak coronacrisis moeten we verder gaan dan in 2008’

Uit de sportwereld:

Uit de entertainment-wereld:

Meer artiesten sluiten zich aan bij benefietconcert voor corona

Tientallen showbizzhuwelijken in de wacht

Aangepaste editie van The Passion zonder livemuziek en publiek

Ook Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdam weren toeristen

Na Zeeland zijn ook de Zuid-Hollandse eilanden en de regio Rotterdam verboden terrein voor toeristen. Het is niet toegestaan te overnachten in recreatieparken, op kampeerterreinen, jachthavens en op het strand in de regio. Ook alle campings in Rotterdam-Rijnmond zijn gesloten.

Eerder op de dag riep de Veiligheidsregio Zeeland toeristen op de provincie vooral niet te bezoeken, omdat het zorgsysteem vanwege corona extra aanloop niet meer aankan. Dat verbod is maandagmiddag direct ingegaan.

Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil voorkomen dat toeristen en bezoekers extra druk leggen op de regionale zorgfaciliteiten. Het verbod van de gemeente Rotterdam geldt ook voor bezitters van tweede woningen, vaste huisjes en vaste standplaatsen. Er zijn slechts twee uitzonderingen: seizoenarbeiders mogen blijven overnachten en tijdelijke bewoning mag ook als iemand geen andere woning heeft.

’Pas over zes maanden weer normaal leven’ in Verenigd Koninkrijk

Het kan zes maanden of meer duren voordat het leven weer zijn normale gang zal gaan in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de adjunct-directeur van de Britse gezondheidsdienst, Jenny Harries, zondag gezegd.

Harries verduidelijkte dat dat niet per se betekent dat de Britten zes maanden lang in complete lockdown zullen zitten. Maar het zou wel ’gevaarlijk’ kunnen zijn om de beperkingen in één klap volledig op te heffen, omdat dat het virus dan opnieuw kan oplaaien.

„We zullen de komende zes maanden om de drie weken een stand van zaken opstellen om te zien of bepaalde beperkingen beetje bij beetje versoepeld kunnen worden”, aldus Harries. „Idealiter doen we dat gedurende drie tot zes maanden, maar het kan ook dat dat meer wordt”, voegde ze nog toe.

„We weten dat de toestand eerst nog erger zal worden, voordat het zal verbeteren”, zo staat ook in een brief van de Britse premier Boris Johnson, die deze week op de mat zal vallen bij 30 miljoen Britse gezinnen. „We treffen de juiste voorbereidingen, en hoe meer we de regels volgen, hoe minder levens er verloren zullen gaan en hoe sneller we het normale leven weer kunnen oppakken”, schrijft Johnson.

De premier is zelf besmet met het coronavirus. Hij vertoont milde symptomen, zo maakte hij eerder deze week bekend, zit in thuis-isolatie. De Britse regering kondigde afgelopen maandag een nationale lockdown aan voor minstens drie weken. Alle niet-essentiële winkels moesten de deuren sluiten, en publieke bijeenkomsten van meer dan twee mensen zijn verboden.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 1.228 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal bevestigde besmettingen staat op 19.522.

Beieren verlengt noodmaatregelen tot 19 april

Beieren verlengt de strenge beperkingen van het openbare leven tot na de paasvakantie, tot 19 april. Premier Markus Söder van de Duitse deelstaat heeft maandag gezegd dat „de uitgaansbeperkingen langer duren, maar niet worden verscherpt.”

De maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus zijn 21 maart afgekondigd en waren aanvankelijk geldig tot 3 april. Söder zei dat de toestand ernstig is, maar dat de verspreiding van het virus afvlakt. Voor de maatregelen van kracht werden, verdubbelde het aantal vastgestelde besmettingen elke 2,8 dagen en nu elke 5 dagen, aldus de Beierse premier.

Jongeren schoppen man in elkaar na vraag om afstand

Een man uit Rijswijk die een wandeling met zijn vriendin maakte, is vrijdag zwaar mishandeld door een groep jongeren toen hij hen vroeg meer afstand te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Ze schopten hem vol in elkaar, de politie zoekt getuigen.

Ahoy en hotels openen deuren voor kwetsbaren

Er komen in de regio Rotterdam meerdere zorglocaties voor kwetsbare mensen. „Dat kunnen dak- en thuislozen zijn, ouderen die niemand thuis hebben om hen te verzorgen of mensen die begeleid wonen”, meldt evenementenhal Ahoy. De locaties, onder meer een Van der Valkhotel in Ridderkerk, kunnen specifiek voor coronapatiënten zijn, „maar ook voor andere patiënten die zorg nodig hebben, maar hiervoor niet naar het ziekenhuis hoeven.”

Het gaat om ongeveer 300 extra bedden. Als dat nodig is, wordt er opgeschaald naar ruim 1.000 bedden. „We ontlasten hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten, waaronder ic-opnames, en ook de reguliere spoedzorg kunnen blijven verzorgen”, zegt Saskia Baas, GGD-directeur Publieke Gezondheid in Rotterdam. „Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de zorg in de regio Rotterdam Rijnmond, zodat iedereen zoveel mogelijk de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.”

Meer besmettingen in Spanje dan in China

Spanje heeft voor het eerst melding gemaakt van een hoger aantal coronabesmettingen dan China. De autoriteiten in het Zuid-Europese land zeggen dat inmiddels bij ruim 85.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus.

Het aantal coronabesmettingen in Spanje stond zondag nog op 78.797. In China zijn volgens officiële cijfers ruim 81.000 besmettingen met het virus aan het licht gekomen.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is inmiddels gestegen naar 7340. Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag dat het afgelopen etmaal 812 coronapatiënten zijn overleden. Dat aantal ligt lager dan de afgelopen dagen. Spanje maakte zondag melding van 838 sterfgevallen.

Onder de mensen bij wie het virus in Spanje is vastgesteld zijn bijna 12.300 zorgmedewerkers, zei het plaatsvervangend hoofd noodsituaties voor de gezondheidszorg, Maria José Sierra, maandag op een persconferentie.

Dat komt overeen met ongeveer 14 procent van de 85.195 bevestigde gevallen van het land, ongeveer evenveel als vorige week.

Brits dodental stijgt naar 1408

Het aantal mensen dat is overleden na een positieve test op het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 180 gestegen tot 1408. Dat is een kleinere stijging dan de reeks van aantallen tot nu toe, zei het ministerie van Volksgezondheid maandag.

Een dag eerder was er sprake van een toename met 209 doden.

Er zijn in totaal 22.141 positief geteste besmettingsgevallen in het Verenigd Koninkrijk, aldus het ministerie.

Meer doden, minder besmettingen in Lombardije

Het dodental in de noordelijke regio Lombardije, het epicentrum van de besmetting van Italië, is in een dag met 458 gestegen tot 6818, aldus een bron die bekend is met de gegevens.

Het aantal nieuwe sterfgevallen is hoger dan dat van zondag, toen 416 mensen overleden.

Het aantal bevestigde gevallen in de regio, waar ook Milaan in ligt, de financiële hoofdstad van het land, nam met 1154 toe tot ongeveer 42.161, aldus de bron. Die toename was veel kleiner dan de 1592 nieuwe besmettingsgevallen die zondag werden geregistreerd en de 2117 op zaterdag.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië is de grens van 100.000 gepasseerd. De teller stond maandag op 101.739 bevestigde coronagevallen, tegen 97.689 op zondag, aldus de gezondheidsautoriteiten.

Mondkapje verplicht in supermarkten

Ⓒ ANP

In Oostenrijk is het vanaf deze week verplicht om een mondkapje te dragen in supermarkten. Vanaf woensdag worden de mondkapjes uitgedeeld aan het winkelend publiek.

„Zodra het uitdelen begint, is het verplicht om de maskers te dragen”, aldus bondskanselier Sebastian Kurz. De mondkapjes zouden wel van mindere kwaliteit zijn dan die voor medische doeleinden. Waarschijnlijk moeten ze binnenkort ook op andere openbare plekken worden gebruikt.

In buurland Tsjechië werd de maatregel eerder al ingevoerd. Wie geen mondkapje heeft, moet een sjaal gebruiken. Volgens Tsjechische media heeft de maatregel bijgedragen aan het afvlakken van de groeicurve van het virus.

Koning legt waarschijnlijk wel krans op de Dam op 4 mei

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei een krans bij het nationale monument op de Dam in Amsterdam. Na de twee minuten stilte en het spelen van het volkslied houdt de koning daar een toespraak. Dat verwacht het Nationaal Comité 4 en 5 mei, aldus een woordvoerder maandag.

Dodenherdenking en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei verlopen dit jaar heel anders dan voorgenomen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het zouden ditmaal juist heel bijzondere dagen worden, omdat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het Nationaal Comité verwacht half april te kunnen zeggen hoe 4 en 5 mei nu precies worden ingevuld.

Ook andere Haagse markten mogen alleen levensmiddelen verkopen

Op alle markten in Den Haag is vanaf heden alleen nog de verkoop van levensmiddelen toegestaan. Vorige week werd dat besluit al genomen voor de Haagse Markt.

„Dit besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio is in lijn met de wijze waarop vorige week de Haagse Food Market is ingericht op de locatie van de Haagse Markt en komt overeen met het marktbeleid in de overige grote steden voor de duur van de aangescherpte maatregelen voor de beheersing van het coronavirus”, meldt de gemeente.

Militaire hulp voor ziekenhuis Ede

Defensie heeft zes artsen en twaalf verpleegkundigen naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gestuurd. Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis in Nederland waar militair medisch personeel wordt ingezet. Later deze week krijgen meer ziekenhuizen hulp van Defensie.

De achttien militairen volgen maandag een interne opleiding en gaan vanaf dinsdag aan de slag op de afdelingen intensive care en spoedeisende hulp, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis. Gelderse Vallei vroeg vrijdag om militaire hulp, nadat was besloten om het aantal ic-bedden drastisch uit te breiden. In de omgeving van Ede loopt het aantal met het coronavirus besmette mensen snel op.

De militairen lopen maandag nog in uniform door het ziekenhuis, maar vanaf dinsdag zijn zij niet meer te onderscheiden van het andere personeel. De militaire hulpverleners blijven volgens het ziekenhuis tot 17 april in Ede.

In Praat Mee gaat Pim Sedee in gesprek met verpleegkundige Margreet Vermeer-Buijtenhuis. Zij wilt graag haar persoonlijke verhaal vertellen:

Onlinebloemisten kunnen vraag naar boeketten nauwelijks aan

Onlinebloemenwinkels hebben de grootst mogelijke moeite om te voldoen aan de vraag naar boeketten. Tijdens de coronacrisis bestellen mensen massaal bloemen, voor zichzelf en voor anderen. De website Topbloemen.nl zag een verviervoudiging van het aantal orders.

Topbloemen.nl riep onlangs op de lokale bloemisten te ondersteunen en schrapte daarom de verzendkosten. „Ontzettend gaaf om te zien dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep, die natuurlijk geweldig heeft uitgepakt voor de lokale bloemisten”, zei Edwin van Arkel namens de website. „De orders blijven maar binnenstromen. Dit hadden we in onze wildste dromen niet verwacht.”

De keerzijde van de grote stijging is dat de website de bezorgdatum niet kan garanderen. De actie met gratis verzendkosten is mede daarom stopgezet.

Arts en apotheker bezorgd over tekorten aan geneesmiddelen

Huisartsen en apothekers zijn bezorgd over een groeiend tekort aan de beschikbaarheid van medicijnen, vooral op het gebied van sedatie en voor chronische aandoeningen. Zij hebben daarover een brief geschreven aan minister Martin van Rijn (medische zorg). Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Een tekort aan dat soort geneesmiddelen maakt het lastig om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen. Huisartsen willen de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen thuis (of in een verpleeghuis) goed kunnen leveren. Die vraag zal de komende tijd ook toenemen, verwachten de artsen en apothekers.

Van huisartsen en (openbaar) apothekers komen nu signalen dat er een tekort is - of dreigt - aan onder andere amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders en geneesmiddelen bij palliatieve sedatie zoals morfine en midazolam.

Lidstaten akkoord met enorm noodpakket EU

De EU-lidstaten hebben wetgeving goedgekeurd die de gevolgen van de coronacrisis moet temperen. Het gaat om een investeringsinitiatief van de Europese Commissie om 37 miljard euro uit ongebruikte EU-fondsen vrij te maken en de inzet van het EU-solidariteitsfonds. Het Europees Parlement heeft vorige week al met de maatregelen ingestemd.

De 37 miljard uit ongebruikte fondsen dient om de meest getroffen lidstaten en regio’s te helpen met onder meer hun zorgstelsels, arbeidsmarkt, en midden- en kleinbedrijf. Voor Nederland is 25 miljoen euro beschikbaar.

Het EU-solidariteitsfonds was alleen bedoeld voor steun na natuurrampen, maar lidstaten kunnen daar nu ook een beroep op doen in verband met de pandemie. Het fonds kan dit jaar tot 800 miljoen euro uitkeren.

Dodental België stijgt met 82

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur in België opnieuw meer levens geëist. Er zijn 82 nieuwe sterfgevallen gemeld, waarmee het totaalaantal komt op 513. Ook werden 536 meer patiënten in het ziekenhuis opgenomen, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

De voorgaande 24 uur meldden de autoriteiten 78 nieuwe sterfgevallen en daarvoor waren het er 64.

Volgens viroloog Steven Van Gucht „neemt de kracht van de epidemie af.” „Dat duidt erop dat de coronamaatregelen helpen”, zei hij op zijn dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land. „Het is heel belangrijk dat we de inspanningen blijven volhouden om te verhinderen dat er een nieuwe stijging optreedt”, benadrukte hij. De Belgische regering heeft vrijdag de ’lockdown’ verlengd met twee weken tot 20 april.

Het aantal ziekenhuisopnames liep met 536 in het afgelopen etmaal op naar 4.524. Op de ic-bedden liggen nu 927 patiënten, een stijging van 60 personen. Van hen worden 696 mensen beademd. De afgelopen 24 uur hebben 1.063 personen positief getest, wat het totaal op 11.899 bevestigde gevallen in België brengt. Dat is een onderschatting, omdat lang niet iedereen wordt getest.

168 patiënten mochten sinds zondag het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 1.527 genezen patiënten brengt.

Al 21.000 Nederlanders hebben zich gemeld voor terugkeer

Zo’n 2000 Nederlandse reizigers hebben zich sinds vorige week bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld voor hulp om terug te komen naar Nederland. Daarmee komt de teller voorlopig op zo’n 21.000 aanmeldingen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Maandag vertrekken of vertrokken in totaal drie toestellen uit Alicante, Kaapverdië en Peru. Sommige toestellen zijn al onderweg. Het is niet bekend wanneer deze toestellen in Nederland aankomen, aldus de zegsman. Hij zei dat Nederland ook andere EU-burgers meeneemt als er plaats is in de toestellen.

Basisscholen vangen meer leerlingen op

De meerderheid van de basisscholen vangt deze week meer leerlingen op dan vorige week. In een peiling van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, geeft 58 procent aan dat er nu meer kinderen naar school komen.

Van de 108 schoolbesturen die aan de peiling meededen, geeft 43 procent aan nu kwetsbare leerlingen op te vangen. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen bij wie thuis grote problemen spelen of voor wie thuis geen veilige basis is. Ook voor kinderen die veel begeleiding nodig hebben die de ouders niet kunnen bieden, is plek op scholen. Steeds meer gemeenten dringen hierop aan. Verantwoordelijk minister Arie Slob schreef ruim een week geleden al dat voor bepaalde groepen kwetsbare kinderen „onderwijs in een schoolse setting van cruciaal belang is.”

LAKS opent meldpunt voor klachten en vragen over examens

Scholierenorganisatie LAKS opent dit jaar niet de gewone eindexamenklachtenlijn, omdat de centrale examens niet doorgaan door de coronacrisis, maar wel een meldpunt.

Leerlingen behalen hun diploma nu geheel op basis van hun schoolexamencijfers. „Het is in deze onzekere tijden heel belangrijk dat scholieren ergens terechtkunnen met hun klachten en problemen. Zeker nu er zoveel gewicht ligt op de schoolexamens en er veel verschillen tussen scholen kunnen ontstaan”, aldus Corlien Douma van LAKS.

„Sinds het besluit bekend werd om de centrale schriftelijke en praktijkexamens af te gelasten, stromen de vragen van scholieren binnen”, zegt Douma. „Dat kan gaan van klachten bij het digitaal afnemen van de examens tot aan onduidelijkheid over het programma en de planning van toetsen.”

Er is dit jaar geen belteam, maar leerlingen kunnen terecht via de website examenklacht.nl.

’Laat kinderopvang zo snel mogelijk weer open gaan’

De kinderopvang moet zo snel mogelijk weer open voor alle kinderen, betoogt een van de grotere aanbieders uit de sector. „De angst regeert nu”, vindt bestuurder Ben Schnieders van Kids First COP groep, die 145 kinderopvanglocaties runt in de noordelijke provincies.

Schnieders ziet hoe steeds meer gezinnen „op de proef worden gesteld en hier en daar kopje onder gaan”, nu ze de zorg voor hun kinderen met thuiswerken moeten combineren. Momenteel zijn de kinderopvanglocaties alleen open voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen. Daarnaast vangen ze op verzoek van gemeenten een groeiend aantal kinderen op die uit een kwetsbare thuissituatie komen en beter af zijn op de opvang.

„Maar we krijgen ook steeds meer vragen van andere ouders”, zegt Schnieders. Aanvragen komen bijvoorbeeld van zelfstandigen of ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

De organisatie wijst erop dat kinderen volgens het RIVM geen grote rol spelen in de verspreiding van het virus en ook niet tot de risicogroepen horen. „Ze gaan nu ook naar buiten. In sommige ’aandachtswijken’ zwerven ze rond op straat”, zegt Schnieders. „Op de opvang is het vermijden van lichamelijke contacten beter te managen”, denkt hij.

Brancheorganisatie Kinderopvang „wacht de besluitvorming af”, laat een woordvoerder weten. „Wij volgen samen met andere organisaties in de kinderopvang de kabinetsbesluiten en aanwijzingen van het RIVM.”

Volgens de brancheorganisatie vangen de kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang momenteel ongeveer 10 procent van het normale aantal kinderen op. „Dat gebeurt met veel improvisatie en inzet van alle betrokkenen om het systeem van kinderopvang overeind te houden”, aldus de zegsman.

Wat bestuurder Schnieders betreft zou het een goed idee zijn om in elk geval na Pasen de deuren van de opvang weer helemaal te openen voor kinderen die geen klachten hebben. Hij vindt dat de kinderopvang niet over één kam geschoren moet worden met scholen, onder meer omdat kinderopvang veel kleinschaliger is.

Bemanningsleden Nederlandse onderzeeboot besmet

Een deel van de bemanning van onderzeeboot Zr. Ms. Dolfijn is besmet met het coronavirus. De onderzeeboot keert vervroegd terug van een reis nabij Schotland.

Vijftien bemanningsleden toonden de afgelopen dagen lichte griepverschijnselen, zoals hoesten en lichte koorts. Uit een test kwam naar voren dat acht van hen het coronavirus hebben of hebben gehad, aldus een woordvoerder van de marine. Nog een bemanningslid heeft last van griepverschijnselen.

De onderzeeboot met 58 man aan boord komt eind deze week, twee weken eerder dan gepland, aan in Den Helder. De bemanning gaat dan in quarantaine.

Noodhospitaal in Central Park

In Central Park in de Amerikaanse stad New York wordt een noodhospitaal voor coronapatiënten gebouwd. Volgens Amerikaanse media plaatst de evangelische hulporganisatie Samaritan’s Purse 68 bedden in het bekende park. De stad is met meer dan 30.000 besmettingen zwaar getroffen door de coronacrisis.

In het hospitaal, dat uit witte tenten bestaat, wordt een speciale afdeling voor longzorg gehuisvest. Een team van zeventig medisch specialisten moet dinsdag de eerste patiënten ontvangen. „Central Park is eerlijk gezegd wel de laatste plek waar ik had verwacht een noodziekenhuis te bouwen”, zegt het hoofd van de afdeling, dokter Elliott Tenpenny. „Maar de stad had zelf natuurlijk ook nooit gedacht te maken te krijgen met een pandemie als deze.”

Er zijn meer bijzondere maatregelen om de stad te helpen tijdens de crisis. Zondag vertrok een hospitaalschip van de marine richting New York. President Trump prees het schip als „een boodschap van 70.000 ton van hoop en solidariteit.”

Lockdown Curaçao

De zaterdag ingestelde avondklok op Curaçao is een dag later omgezet in een permanente lockdown van het eiland. Ⓒ ANP

De zaterdag ingestelde avondklok op Curaçao is een dag later omgezet in een permanente lockdown van het eiland. Per direct mogen mensen alleen nog naar buiten in noodgevallen of om boodschappen te doen. Alle bedrijven moeten dicht blijven, op supermarkten, bouwmaterialenwinkels, toko’s, apotheken en pompstations na. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Wie toch de straat op gaat zonder goede reden, riskeert een hoge boete. De maatregelen gelden voor minimaal twee weken. Reden voor de strengere maatregelen is volgens de Antilliaanse krant het vermoeden dat er een eerste lokale besmetting is vastgesteld. Daarmee wordt in de ogen van de autoriteiten het gevaar op verspreiding van het longvirus groter.

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao zijn er uitzonderingen op de lockdown, namelijk voor mensen met vitale beroepen. Het gaat om politie, artsen, verpleegkundigen, beveiligingsbedrijven en journalisten.

Sint-Maarten voert avondklok in

Op Sint-Maarten geldt vanaf maandagavond een avondklok. Dat betekent dat niemand zonder uitdrukkelijke toestemming de straat op mag tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Eerder stelden Aruba en Curaçao al een dergelijke maatregel in.

Op Sint-Maarten zijn zes coronabesmettingen geregistreerd. Op Saint-Martin, het Franse deel van het eiland, zijn vijftien gevallen vastgesteld. Een persoon is overleden. Het slachtoffer is een 61-jarige man die in het ziekenhuis terechtkwam na een auto-ongeluk en toen besmet bleek te zijn. Volgens de artsen is die besmetting uiteindelijk de oorzaak geweest van zijn overlijden.

Saint-Martin heeft dit weekend strengere regels aangekondigd om het verkeer op het Franse deel van het eiland zoveel mogelijk te verminderen, maar heeft geen avondklok afgekondigd.

Orbán krijgt verre bevoegdheden Hongarije

Het Hongaarse parlement heeft een wet goedgekeurd die premier Viktor Orbán verregaande bevoegdheden geeft. Die heeft hij naar eigen zeggen nodig vanwege de coronacrisis.

De wet geeft de premier de mogelijkheid om grotendeels per decreet te regeren. De regering kan zelf besluiten wanneer de noodtoestand wordt beëindigd die eerder deze maand is afgekondigd. Critici vrezen dat de nationalistische regering misbruik maakt van de nieuwe bevoegdheden.

Strijd Jemen gaat door, ondanks steun voor ’coronabestand’

De internationale coalitie die vecht tegen de Jemenitische Houthi-rebellen heeft maandag doelen gebombardeerd in de hoofdstad van Jemen. In het door conflict verscheurde land hadden alle strijdende partijen vorige week steun uitgesproken voor een ’coronabestand’, maar vooralsnog is er geen einde gekomen aan de strijd.

Getuigen in hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi’s, vertellen dat ze krachtige explosies hoorden. De door Saudi-Arabië geleide coalitie meldt dat de aanval was bedoeld om „legitieme militaire doelen” van de opstandelingen te vernietigen.

Inwoners Moskou moeten thuisblijven

Vanaf maandag te maken gelden er meer beperkingen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan voor de inwoners van Moskou.

Moskovieten mogen hun huis nog wel verlaten bij medische noodgevallen, om voedsel of medicijnen te kopen en in sommige gevallen ook om te werken.

Sobjanin noemde de „zeer negatieve ontwikkelingen” in grote Europese en Amerikaanse steden uitermate zorgwekkend. Hij benadrukte volgens Russische media dat er geen plannen zijn om Moskou af te sluiten van de buitenwereld.

In de Russische hoofdstad is tot dusver bij ruim duizend mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. In heel Rusland gaat het om ruim 1500 besmettingen.

De aanpak van Moskou krijgt mogelijk navolging in andere delen van het land. Premier Michail Misjoestin riep gouverneurs maandag op te overwegen om dezelfde maatregelen te nemen tegen het virus

60.000 besmettingen in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland heeft de 60.000 overschreden, meldt het Duitse persbureau DPA na een eigen telling. Tot nu toe bezweken er ruim vijfhonderd mensen aan het virus.

Een van de brandhaarden blijft de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen met bijna 15.000 genoteerde gevallen en 125 doden.

In Duitsland zijn nog duizenden beademingsplaatsen voor coronapatiënten vrij. In Duitse ziekenhuizen worden ongeveer 7000 mensen behandeld die ziek zijn door het coronavirus. Zo’n 1500 van hen krijgen intensieve zorg, de meesten (1100) liggen aan een beademingsapparaat. Volgens de organisatie van ziekenhuizen zijn er inmiddels 30.000 beademingsplaatsen, melden Duitse media.

In Nederland dreigen de plekken op de intensive care schaars te worden. Twee patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle zijn al overgeplaatst naar een ziekenhuis in het Duitse Münster.

Beademingsmachines

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een akkoord bereikt met het bedrijf Demcon voor de productie van vijfhonderd beademingsmachines. Dat meldt het FD.

Ook is het departement druk bezig met het opzetten van een bedrijvenconsortium om de productie te vergroten, zo heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd. De coronapandemie veroorzaakt een toestroom van patiënten op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen, waardoor er een tekort aan beademingsmachines dreigt.

„De offerte van Demcon is geaccepteerd”, meldt de woordvoerder van EZ. „Het bedrijf heeft aangegeven te hopen binnen twee weken vijfhonderd beademingsapparaten te kunnen leveren.” Demcon, dat is gevestigd in Best, heeft aangegeven dat „indien nodig” verdere opschaling mogelijk is.

Cruiseschip Zaandam zoekt bestemming

Holland America Line (HAL) zegt dat zijn bemanningen „de klok rond” werken om „een bestemming te vinden” voor het Nederlandse cruiseschip de Zaandam. Het schip ligt voor de kust van Panama. Meerdere personen aan boord zijn besmet met het coronavirus, vier mensen zijn eerder overleden.

Zaterdag zijn honderden passagiers zonder aantoonbare klachten verhuisd naar de Rotterdam, beide schepen zijn van HAL. „Het belangrijkste is isolatie, of je nu beperkt bent tot Zaandam of Rotterdam. De beste manier om je gezondheid te beschermen is isolatie terwijl we werken aan het vinden van een bestemming waar u van boord kunt gaan en naar huis kunt terugkeren”, aldus de baas van HAL.

De Zaandam vaart waarschijnlijk richting de haven van Fort Lauderdale, in Florida, in de VS. Volgens de Panamese autoriteiten keert de Rotterdam terug naar San Diego, waar het schip vandaan kwam. Burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale zei zondag dat het aanmeren van de Zaandam bij zijn stad nog geen uitgemaakte zaak is. „De Amerikaanse kustwacht en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid moeten eerst een plan opstellen om onze gemeenschap te beschermen”, zei hij op Facebook en Twitter.

Over de identiteit van de overledenen is niets bekendgemaakt. Er zijn twintig Nederlanders aan boord.

Twitter schrapt video’s Braziliaanse president

Twitter heeft twee video’s van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd omdat daarin „de regels” van het sociale netwerk worden overtreden. Het staatshoofd uit in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.

In de filmpjes was te zien hoe het staatshoofd mensen op straat van de stad Brasilia ontmoet. Daarmee handelt hij in strijd met de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. Een video met daarin een gesprek tussen hem en een straatverkoper is geschrapt. „Wat ik met mensen heb kunnen bespreken, is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn en 65-plussers blijven thuis”, zei Bolsonaro in de verwijderde video.

Twitter legt in een verklaring uit waarom het besluit tot verwijdering is genomen. „Twitter heeft onlangs wereldwijd aangekondigd dat het zijn regels zal aanscherpen om rekening te houden met inhoud die mogelijk in strijd is met de volksgezondheidsrichtlijnen van officiële bronnen en die het risico op overdracht van Covid-19 zou kunnen vergroten.”

Bolsonaro blijft het coronavirus, dat hij beschreef als „kleine griep”, bagatelliseren. Hij heeft harde kritiek geuit op de beperkende maatregelen die in verschillende staten door lokale autoriteiten zijn genomen, met name door gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro, die het zwaarst door de epidemie zijn getroffen. In Brazilië zijn 4256 mensen besmet en 136 van hen zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte.

Meldpunt om tekort aan beschermingsmiddelen

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 heeft een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermende middelen in kaart te brengen. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen online een enquête invullen die „inzichtelijk moet maken waar de problemen zitten.”

Tot 2 april kunnen zorgmedewerkers die enquête anoniem invullen. NU’91 gaat de resultaten voorleggen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een overleg dat donderdag plaatsvindt.

In Nederland is net als in veel andere landen een tekort ontstaan aan beschermende middelen. Zaterdag nog ontving Nederland van China een zending mondmaskers, maar het ministerie van VWS keurde die af. De kwaliteit van de 600.000 maskers was onvoldoende. Nieuwe zendingen zullen extra worden gecontroleerd.

Er zijn niet alleen te weinig mondmaskers. Zo is in Nederland ook een tekort ontstaan aan beademingsapparatuur.

Speciale ’corona-lijn’ voor ouderen met migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen vanaf maandag bellen met een speciale hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat volgens de initiatiefnemers ook open voor ’gewoon’ een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben.

Een algemene ’coronalijn’ voor senioren werd al op 16 maart gelanceerd door de ouderenorganisatie.

De hulplijn (030-3400600) is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

China

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is wederom gedaald. De autoriteiten maakten maandag bekend dat in 24 uur tijd bij 31 mensen is vastgesteld dat ze het longvirus hebben. Dat waren er een dag eerder nog 45. Er zijn vier mensen overleden, allen in de provincie Hubei waar de virusuitbraak begon.

In totaal zijn nu 3304 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, 81.470 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt. Ruim 75.000 van hen zijn inmiddels genezen verklaard.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen.

In de nieuwste corona-update alles over coronahaard Nunspeet, een kijkje over de grens in Wuhan, waar het leven langzaam weer op gang komt, en Oostenrijk, waar vier Nederlandse skileraren al weken zitten opgesloten. Luister de podcast hier, hieronder via je eigen podcast app.