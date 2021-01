Man (42) zakt 157 (!) keer voor theorie-examen rijbewijs

Een duur ’geintje’, want de man was aan examengeld alleen al meer dan 4000 euro kwijt, zo blijkt uit cijfers van de Driver and Vehicles Standards Agency.

De man heeft het verreweg het slechtst gedaan van heel Engeland. Een 34-jarige vrouw volgt hem met 117 pogingen, maar zij is nog steeds niet geslaagd. Op de derde plaats staat een 48-jarige vrouw die slaagde tijdens haar 94e poging.

Een theorie-examen afleggen kost in Engeland 25 euro, maar kan duurder zijn als het via een tussenpartij geregeld wordt. Er moeten tenminste 43 van de 50 vragen goed beantwoord worden om te slagen.

Ook in praktijkexamens blijken de Britten niet altijd even goed te zijn. Een 72-jarige man had 43 pogingen nodig, een 47-jarige vrouw blijkt na 41 pogingen nog steeds niet geslaagd te zijn.