Frankrijk wil verbod op uitreizen jihadisten

Met de maatregel wil Parijs verhinderen dat teruggekeerde jihadisten aanslagen plegen in Frankrijk of in andere landen. Dit jaar kent Frankrijk een sterke stijging in het aantal burgers dat naar Irak of Syrië reist om daar mee te vechten met islamitische opstandelingen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn er circa 800 burgers die betrokken zijn bij jihadistische activiteiten. Ongeveer 100 Fransen zijn momenteel van Syrië op weg terug naar Frankrijk.

Op 24 mei schoot een Franse teruggekeerde Syrië-ganger, Mehdi Nemmouche, vier mensen dood in het Joods Museum in Brussel. Eerder dit jaar wist Frankrijk nog een aanslag van een Syriëganger te voorkomen. Door zijn koloniale verleden in Noord-Afrika en de moeilijke integratie van de vijf miljoen moslims in de Franse samenleving is het land al langer een doelwit voor radicale moslims.

Ook andere Europese landen, waaronder Nederland, nemen maatregelen tegen de dreiging van teruggekeerde jihadisten. Vorige week maakte minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) bekend dat het kabinet vanaf volgend jaar 25 miljoen euro extra per jaar uittrekt voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD. Het extra geld wordt vrijgemaakt wegens „toegenomen dreigingen”, aldus Plasterk. De afgelopen 2 jaar zijn 14 jihadstrijders uit Nederland in Syrië en Irak omgekomen, vrijwel allen in Syrië. Ongeveer 130 mensen zijn naar dat strijdtoneel afgereisd, onder wie 20 vrouwen. Inmiddels zijn er van deze groep 30 teruggekeerd.

In Amerika valt de dreiging vooralsnog mee. De Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder, meldde dinsdag dat er minder dan honderd onderzoeken lopen naar Amerikaanse burgers die in Irak of Syrië vochten aan de zijde van islamitische opstandelingen. Holder is wel bezorgd over het risico van teruggekeerde jihadisten.