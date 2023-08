Komst koala's in Ouwehands Dierenpark later dan verwacht

Ouwehands Dierenpark is de enige en voor zover bekend eerste dierentuin in Nederland waar straks koala’s te zien zijn. Voor de dieren wordt een duurzaam verblijf gebouwd dat gaat bestaan uit een hal en binnen- en buitenverblijven. In het nagebootste Australische landschap zullen ook walibi’s en bijzondere vlindersoorten te zien zijn. De eerste drie koala’s die Ouwehands krijgt komen uit een dierentuin in San Diego in de Verenigde Staten, maar de dierentuin hoopt later meer dieren te krijgen uit Australië.

Koala’s zijn geen beren maar buideldieren. Ze komen in het wild alleen in Australië voor en gelden als bedreigd volgens De Lange. De koalapopulatie is in de afgelopen twintig jaar met 95 procent afgenomen door grote bosbranden en ernstige overstromingen. Ook ontbossing speelt een rol, terwijl het door klimaatverandering droger is in Australië, waardoor eucalyptusbomen uitdrogen. Koala’s eten bijna alleen eucalyptusblaadjes, waarmee ze ook hun vochtbehoefte op peil houden.

Fokprogramma

Ouwehands gaat meedoen aan een Europees fokprogramma om de diersoort in stand te houden. Voor de genetische variatie zou het daarom goed zijn als het dierenpark meer buideldieren uit Australië krijgt. De Rhenense dierentuin gaat ook bijdragen aan een natuurproject voor koala’s in Australië.