’Nieuwe variant coronavirus kan effect hebben op aantal besmettingen in ons land’

Scenario’s crisisoverleg in Catshuis: van niets doen tot aftreden kabinet

Het kabinet komt dinsdag bijeen in het Catshuis om het ’ongekende onrecht’ te wegen dat de ouders is aangedaan in de toeslagenaffaire. Hoe valt deze ’optelsom van onvermogen’ te herstellen? Eén ding is duidelijk: het verwijt dat het kabinet zich er makkelijk van afmaakt, is amper te vermijden.