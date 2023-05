Noodtoestand Nieuw-Zeeland om regen, tiener vermist in grot

Een groep middelbare scholieren bevond zich samen met een leerkracht en instructeur in de grot, die volgens de website van de gemeente „vatbaar kan zijn voor plotselinge overstromingen”. Rond 10.30 uur ging het mis, maar op één leerling na kon iedereen in veiligheid worden gebracht. Er is een zoek- en reddingsactie gestart.

Dinsdagochtend meldde weerinstituut NIWA dat er meer dan 45 millimeter regen per uur viel. In Nederland noemen we neerslag boven de 25 millimeter in één uur een hoosbui.

Op beelden is te zien dat straten en wegen op het Noordereiland onder water staan. Verschillende snelwegen zijn afgesloten en mensen die proberen getroffen gebieden te verlaten worden opgeroepen geduldig te zijn. Verschillende scholen en bedrijven hebben de deuren eerder gesloten.

’Voorzorg’

De burgemeester van Auckland is zelf momenteel in Sydney en komt eerder terug wegens het noodweer. Hij zegt dat de noodtoestand „uit voorzorg” is afgekondigd. In februari kwam hij onder vuur te liggen omdat hij pas een noodtoestand afkondigde toen de binnenstad en het vliegveld van de stad al onder water stonden. Bij die overstromingen kwamen vier mensen om het leven.

Nieuw-Zeeland is dit jaar veelvuldig getroffen door noodweer. Kort na de overstromingen van Auckland in februari raasde cycloon Gabrielle over het land. Elf mensen kwamen daardoor om het leven en er werd voor de derde keer in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland een nationale noodtoestand afgekondigd.