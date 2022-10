Dolfinarium: walrus Olga (40) in laten slapen

„Het is verdrietig, maar het was ook een dier op leeftijd dus onvermijdelijk dat het een keer zou gebeuren”, aldus de woordvoerder. Gemiddeld worden walrussen tussen de 16 en 30 jaar oud. In het Dolfinarium zijn nu nog drie walrussen over.

Dieren in het Dolfinarium worden vaak ouder dan gemiddeld omdat hun gezondheid nauwkeurig in de gaten wordt gehouden en omdat ze worden gevoerd, aldus de woordvoerder. Zo is er ook een dolfijn van 52 jaar in het park, terwijl deze dieren gemiddeld niet ouder worden dan 30 jaar.