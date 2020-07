Gedragsbeïnvloeding tegen corona: ’Angst is machtig hulpmiddel’

Grote drukte toch weer op straat maakt dat de overheid ingrijpt. Inzet: Eva van den Broek

Amsterdam - Gedragsbeïnvloeding is het nieuwe toverwoord in de strijd tegen corona. Woensdag hoorden we dat er geëxperimenteerd zal worden met lokale maatregelen, zodat wij ons aan de regels houden. Maar hoe zorg je dat we ons toch blijven gedragen? „Zorg dat iedereen voelt dat als je iemand besmet, je een aso bent.”