Gijzelnemer Apple Store werkt voor bezorgdienst Albert Heijn

Het was al een opvallend voertuig vlak voor de Apple Store: een blauwe bezorgauto van Albert Heijn die geruime tijd met knipperende alarmlichten pal voor de ingang stond. ‘Haal jij de kinderen, doen wij de boodschappen’ was op de zijkant van de bus te lezen.

Die blijkt te zijn bestuurd door de 27-jarige Amsterdammer die met wapens en een vest met explosieven – die overigens niet op scherp stonden – naar binnen liep voor zijn overval, die al snel uitmondde in de gijzeling die urenlang aanhield.

De man werd uiteindelijk, nadat zijn voornaamste gijzelaar naar buiten rende, geraakt door een auto van een lid van de Dienst Speciale Interventies die hem aanreed nadat de gijzelnemer ook begon te rennen. Sindsdien ligt hij met zware verwondingen in het ziekenhuis.

De man eiste voor 200 miljoen euro aan cryptomunten. Albert Heijn wil niets zeggen over zijn medewerker. Omdat snel bekend was om wie het ging, de gijzelnemer zocht zelf ook contact met stadszender AT5, werden al in de avond twee huiszoekingen gedaan. Op een locatie stond hij ingeschreven, op een andere locatie was hij meestal te vinden.