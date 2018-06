Chanel blundert met photoshop

Dat men bij Chanel dol is op lange halzen, blijkt wel uit een andere advertentie die moet laten zien hoe goed de foundation van het merk zijn werk doet. Het model heeft niet alleen een bijzonder lange hals, die ook nog eens zo gebogen is dat het meer een arm lijkt, maar ook is er bij het model geen porie meer te bekennen, zo meldt The Gloss.

Op de facebookpagina van het modehuis wordt er ook een halszaak van de blunder gemaakt. De halslengte springt meer in het oog dan de uurwerken die Chanel probeert aan te prijzen, zo schrijft een bezoeker op facebook.

