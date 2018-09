Zwaargewonde bij steekpartij Rotterdam

Dit meldt de politie. Een man kwam een bedrijfspand binnen en stak daar op het slachtoffer in. Vervolgens rende de verdachte naar buiten en kaapte een vrachtwagen. De chauffeur die zijn truck moest afstaan raakte hierbij lichtgewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte ging er met hoge snelheid vandoor, maar werd door de politie klemgereden in de Waalstraat. Daarbij liepen meerdere voertuigen schade op. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.Het gewonde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder andere een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen.

