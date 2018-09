'Nederland aansprakelijk voor Congolezen'

„Ze zijn bij aankomst direct gearresteerd en verblijven op een voor ons onbekende locatie”, laten de raadsmannen maandag in een verklaring weten. Volgens Géraldine Mattioli van Human Rights Watch zitten de drie vast in de Ndolo-gevangenis in de hoofdstad Kinshasa.

„Wij delen de zorgen van Amnesty International en Human Rights Watch over de behandeling die onze cliënten te wachten staat”, reageren ze. „Het feit dat ze voor hun komst naar Nederland 6 jaar lang zonder enige aanklacht in Congo gevangen zijn gehouden, is nog steeds ronduit zorgwekkend te noemen.” De drie Congolezen zijn bang dat ze geen eerlijk proces krijgen en daardoor worden veroordeeld tot de doodstraf.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft hun asielverzoeken toch afgewezen. De bewindsman wees er daarbij op dat hij is gebonden aan een verdrag. Ook stelt hij dat er afspraken zijn gemaakt over de terugkeer van de vreemdelingen.

Medewerkers van het strafhof kunnen de drie in Congo bezoeken om hun veiligheidssituatie te beoordelen. Ook hebben de Congolese autoriteiten het ICC de veiligheid van het trio gegarandeerd en toegezegd dat een eventuele doodstraf niet zal worden uitgevoerd.

Advocaat Göran Sluiter, een van de advocaten van de getuigen, zegt dat er een bodemprocedure bij het Europese Hof wordt gevoerd tegen de uitzetting van de drie. Die kan jaren gaan duren en hij vestigt daar niet te veel hoop op. Sluiter benadrukt wel dat hij en zijn collega's er nauwgezet op zullen letten dat de rechten van hun cliënten in Congo worden gerespecteerd. Als dat niet gebeurt, zullen de advocaten het ICC en de Nederlandse autoriteiten vragen om in te grijpen.