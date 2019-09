Leider Hongkong trekt omstreden uitleveringswet terug

Met de terugtrekking komt de leider tegemoet aan een van de belangrijkste eisen van de demonstranten. Het wetsvoorstel veroorzaakte maanden van onrust en demonstraties in Hongkong.

„De dingen die de afgelopen twee maanden zijn gebeurd, hebben iedereen geschokt en verdrietig gemaakt”, zei Lam, zittend aan een bureau, met haar handen gevouwen. „Mensen zijn angstig. Ze willen nu verder gaan na de huidige impasse.”

In juli had Lam al op de televisie aangekondigd de omstreden uitleveringswet te zullen intrekken. Zij noemde het werk van de overheid een „totale mislukking.” De wet is volgens Lam dood.

Crisis

De intrekking van het wetsvoorstel, waardoor burgers uit Hongkong naar het vasteland van China zouden kunnen worden gestuurd om terecht te staan, was een van de belangrijkste eisen van pro-democratie demonstranten die de voormalige Britse kolonie in een diepe crisis hebben gestort. De betogers zijn fel tegen de toenemende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking.

Het is nog de vraag of de intrekking een einde zal maken aan de protesten. De stap komt slechts tegemoet aan één van de vijf belangrijkste eisen, waaronder ook oproepen voor een onafhankelijke onderzoekscommissie naar politiegeweld, amnestie voor degenen die zijn gearresteerd en algemeen kiesrecht.

Vrede

Lam zou ook van plan zijn om een onderzoekscommissie op te zetten om de recente gebeurtenissen te bestuderen, meldde de krant Oriental Daily News, zonder iemand te citeren. „Als Carrie oprecht is in het herstellen van de vrede in de samenleving van Hongkong, is alleen de intrekking van het wetsvoorstel verre van voldoende”, zei Alvin Yeung, een pro-democratische parlementariër.

