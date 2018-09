KPMG wilde schikking voor ex-partners

Dit melden directbetrokkenen aan De Telegraaf. Eind december kocht KPMG zelf voor zeven miljoen euro strafvervolging af. De drie ex-partners die als accountant betrokken waren bij het verhullen van smeergeldbetalingen bij Ballast Nedam, blijven echter verdachte in het strafrechtelijk onderzoek.

Het lijkt erop dat KPMG met het schikkingsvoorstel voor de ex-partners heeft willen voorkomen dat de drie uit de school gaan klappen over de smeergeldzaak.

De vrees van KPMG dat de ex-partners uit de school zouden klappen om hun eigen straatje schoon te vegen bleek gegrond.

Verlegenheid

Voormalig partner Jack van R. liet vorige week weten dat de raad van bestuur van KPMG al tien jaar geleden op de hoogte was van het feit dat Ballast Nedam honderden miljoenen smeergeld betaalde aan hoge functionarissen in Saudi-Arabië. KPMG werd hiermee in verlegenheid gebracht, aangezien de huidige top enkele weken geleden nog verklaarde dat het pas eind 2012 van de smeergeldkwestie hoorde.

Officieel wil Opstelten niet reageren op het verhaal. Wel geeft zijn woordvoerder aan dat de minister vaker schikkingen tegenhoudt. Opstelten geeft aan dat hij liever vervolgt, maar zijn woordvoerder wijst erop dat schikken ook voordelen heeft.