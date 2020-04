’4,5 miljoen mondkapjes per week nodig in Nederland’

Het benodigde aantal van 4,5 miljoen mondkapjes per week is een ’grove som’, zegt Van Rijn bij Op1. Nederland heeft er 30 miljoen besteld, zegt de minister. Hij maakt zich vooral zorgen over wanneer die ons land binnenkomen. „De bestellingen komen in batches binnen. Het probleem is niet zozeer of we beschermingsmiddelen kunnen krijgen, maar of ze op tijd geleverd kunnen worden.”

’Bonanza’

Op de markt voor de middelen is het nu ’volstrekte bonanza’, zegt Van Rijn. „Ieder land wil mondkapjes hebben, er zijn ook veel louche toestanden.” Daar doet Nederland volgens de minister niet aan mee.

Medewerkers in onder meer de thuiszorg en verpleeghuizen trokken maandag aan de bel over de beperkte hoeveelheid beschermingsmiddelen die zij hebben. Daar gaat het ministerie volgende week over overleggen met de verschillende zorgpartijen, zegt Van Rijn.

„We hebben in eerste instantie gekeken naar de ziekenhuizen om daar de eerste nood te ledigen”, legt de minister uit over de huidige ’situatie van schaarste’. „Volgende week gaan we met de betrokken partijen praten over de verdeling.”