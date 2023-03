Dief (32) kennelijk dol op Ben & Jerry’s: steelt bakken ijs uit koeling in schuurtje

Hij heeft te weinig geld om zijn boodschappen te kunnen betalen. De laatste diefstal pleegde O. op 28 september in een woning aan de J.F. Kennedylaan.

Hij haalde bakken met Ben & Jerry’s-ijs uit de schuur van die woning. Hij pleegde ook in maart en augustus winkeldiefstallen bij supermarkt Coöp in Baarn.

Contactverbod

O. had van de officier van justitie een contactverbod gekregen. De verdachte mocht niet in de buurt van de woning aan de J.F. Kennedylaan komen. Daar heeft O. zich de afgelopen maanden aan gehouden.

Haar vertegenwoordiger vertelde dat de bewoonster van de woning nog steeds bang is. O. is geobsedeerd door de koelkast in haar schuur. Blijkbaar werkt dit contactverbod, betoogde hij. De Baarnse wil geen contact meer met deze buurman.

Onder bewind

O. is vaak veroordeeld. Een werkstraf kan hij niet uitvoeren. Van een geldboete voelt hij niets, want hij staat onder bewind. Als hij nu in de buurt van die Baarnse woning komt, draait hij een week de cel in. Dat vond de rechter een passende straf.